Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 950 Antrenör Alımı Müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporun tabana yayılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için önemli bir adım atıyor. Bakanlık, 950 Antrenör alımı için başvuruları açıyor. Alımlar, Türkiye Geneli olmak üzere 2024 yılı Personel Alımı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek.





Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Antrenör Alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye’nin 68 ilinde 950 Sözleşmeli Antrenör alacak. Alımlar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın açıkladığı 2021 personel alımı planına dahil. Bu plana göre 1071 kişi Genlik Çalışanı ve 950 kişi Antrenör kadrosuna atanacak.





Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Alımı Branşları Neler?

Atıcılık ve Avcılık, Atletizm, Badminton Basketbol, Bisiklet, Bocce, Boks, Bowling, Cimnastik, Curling, Eskrim, Futbol, Güreş , Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Kano (Akarsu), Kano (Durgunsu), Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Rafting, Ragbi, Rekreatif Spor Antrenörü, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yüzme, Başvuru İçin Adaylardan Neler İsteniyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı için adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesindeki genel şartlar isteniyor. Bu şartlar arasında " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi koşullar var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Alımı Özel Başvuru Koşulları Neler?

Adayların başvuru için,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşme esaslarına aykırı davranması nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme süresi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak,

Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alım KPSS Koşulu Nedir?





Alımlar 50 KPSS Alt puanı ile yapılacak. Bu kapsamda adayların 2022 veya 2023 yılında lisans düzeyinde yapılan KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alım Mezuniyet Koşulu Nedir?

Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alım Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör alımı için henüz tarih açıklanmadı. Ancak Yakında ilan edilmesi bekleniyor

• Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı için hangi şartlar aranıyor?

Genel başvuru şartları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilmiştir. Özel şartlar arasında ise 18 yaşını tamamlamış olmak, 50 KPSS taban puanı almış olmak ve beden eğitimi veya spor eğitimi bölümlerinden mezun olmak yer alıyor.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı için başvuru ücreti ne kadar?

Başvuru ücreti henüz belli değil.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı için KPSS puanı kaç olmalı?

Adayların 2022 veya 2023 yılında yapılmış olan Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olması gereklidir.

• Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı ne zaman yapılacak?

Başvurular önümüzdeki günlerde alınmaya başlayacak. Kesin tarih henüz belli değil.