Gerçek balı anında anlamanın yolu! Öğrendikten sonra kimse size sahte bal satamayacak!

Bal, doğal tatlandırıcı ve aynı zamanda sağlık arttırıcı olarak bilinmektedir. Ancak marketlerin raflarında birçok ürünün arasında gerçek bal ile doğal balı ayırt edebilmek zor olabilir. İşte gerçek balı anlamanın bazı pratik yolları.,

Akıcılık Testi

Gerçek balın sıvı kıvamında olması gerekir. Bal akarken kırılmazsa doğal özelliğe sahip olarak tanımlanır. Sahte bal genel olarak daha kalındır ve daha yüksek bir viskoziteye sahip olabilir.





Su Testi

Bir bardak suya bir kaşık bal ekleyin. Gerçek bal hemen erimez ve suyun dibine batar. Yapay bal çabuk çözünür.

Soğuk Testi

Balı buzdolabında bırakın. Gerçek bal soğukta donarak tereyağlı bir görünüm kazandırır. Sahte bal bu özelliklere sahip değildir.

Şekerlenme Testi

Gerçek bal soğukta ne kadar uzun süre kalırsa o kadar tatlı olur. Bal uzun süre soğuk ortamda bırakıldığında kristalleşiyorsa bu durum balın doğal olduğunu gösterebilir.

Alev Testi

Gerçek bal kibritle yakıldığında yanmalıdır. Sahte ballar genellikle yanmaz veya patlayabilir.





Emilim Testi

Kağıt havlu üzerine konulan bal emilmemeli ve aynı zamanda bal damlası olarak kalmalıdır. Gerçek bal emilmez. Çünkü hiçbir katkı maddesi içermiyor.

Tadım Testi

En önemli testlerden birisi tadına bakmaktır. Gerçek bal, taze çiçek özlerinden gelen eşsiz bir tada sahiptir. Yediğinizde boğazınız yanıyor ve tadı damağınızda kalıyor. Balın sahte olup olmadığını belirlemek için de bu yöntemi tercih edebilirsiniz.