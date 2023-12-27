Gerçek balı anında anlamanın yolu! Öğrendikten sonra kimse size sahte bal satamayacak!
Bal, taklit edilmesi en kolay yiyeceklerden biridir. Bu nedenle bal seçimi yaparken çok dikkatli olmanız gerekir. Bu numarayı biliyorsanız bir daha asla kandırılmayacaksınız! İşte gerçek balı anlamanıza yardımcı olacak 7 ipucu..
Bal, doğal tatlandırıcı ve aynı zamanda sağlık arttırıcı olarak bilinmektedir. Ancak marketlerin raflarında birçok ürünün arasında gerçek bal ile doğal balı ayırt edebilmek zor olabilir. İşte gerçek balı anlamanın bazı pratik yolları.,
Akıcılık Testi
Gerçek balın sıvı kıvamında olması gerekir. Bal akarken kırılmazsa doğal özelliğe sahip olarak tanımlanır. Sahte bal genel olarak daha kalındır ve daha yüksek bir viskoziteye sahip olabilir.
Su Testi
Bir bardak suya bir kaşık bal ekleyin. Gerçek bal hemen erimez ve suyun dibine batar. Yapay bal çabuk çözünür.
Soğuk Testi
Balı buzdolabında bırakın. Gerçek bal soğukta donarak tereyağlı bir görünüm kazandırır. Sahte bal bu özelliklere sahip değildir.
Şekerlenme Testi
Gerçek bal soğukta ne kadar uzun süre kalırsa o kadar tatlı olur. Bal uzun süre soğuk ortamda bırakıldığında kristalleşiyorsa bu durum balın doğal olduğunu gösterebilir.
Alev Testi
Gerçek bal kibritle yakıldığında yanmalıdır. Sahte ballar genellikle yanmaz veya patlayabilir.
Emilim Testi
Kağıt havlu üzerine konulan bal emilmemeli ve aynı zamanda bal damlası olarak kalmalıdır. Gerçek bal emilmez. Çünkü hiçbir katkı maddesi içermiyor.
Tadım Testi
En önemli testlerden birisi tadına bakmaktır. Gerçek bal, taze çiçek özlerinden gelen eşsiz bir tada sahiptir. Yediğinizde boğazınız yanıyor ve tadı damağınızda kalıyor. Balın sahte olup olmadığını belirlemek için de bu yöntemi tercih edebilirsiniz.