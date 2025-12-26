DOLAR
Nuray Dağdeviren'den Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a Ziyaret

İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret etti; görüşme sonrası hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:35
Makam ziyaretinde teşekkür ve hatıra fotoğrafı

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, makamında ağırladığı İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti.

İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, Eskişehir'in İnönü ilçesinde görevli olarak Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görüşme sonrası Cumhuriyet Savcısı Dağdeviren ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz hatıra fotoğrafı çekindi.

Tolga Yılmaz, nazik ziyaretleri için Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti.

