Nuray Dağdeviren'den Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a Ziyaret
Makam ziyaretinde teşekkür ve hatıra fotoğrafı
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, makamında ağırladığı İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti.
İnönü Cumhuriyet Savcısı Nuray Dağdeviren, Eskişehir'in İnönü ilçesinde görevli olarak Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görüşme sonrası Cumhuriyet Savcısı Dağdeviren ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz hatıra fotoğrafı çekindi.
Tolga Yılmaz, nazik ziyaretleri için Nuray Dağdeviren'e teşekkür etti.
