Umut Yılmaz: "Kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazikent Bölge İrtibat Bürosu Biruni Sosyal Tesisleri’nde eğitim alan kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette, kadınların yürüttüğü çalışmalar yerinde incelendi ve bölgeye yönelik planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Ziyaret ve birebir görüşmeler

Yılmaz, Meclis Üyesi Burak Kaya ile birlikte kurslarda eğitim alan kadınlarla tek tek sohbet ederek taleplerini, beklentilerini ve önerilerini dinledi. Kadınların yürüttüğü eğitim ve üretim süreçleriyle ilgili notlar alındı, saha gözlemleri yapıldı.

"Kadınların emeği Şehitkamil’in gücüdür"

Yılmaz, kadınların ortaya koyduğu el işi ve üretim faaliyetlerinin aile ekonomisine ve toplumsal hayata katkılarına dikkat çekti. "Kadınların emeği Şehitkamil’in gücüdür" vurgusunu yaparak, kadın odaklı projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kadınların üretimdeki rolü

Yılmaz, kadınların üretimde, eğitimde ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasının önemine işaret ederek, proje sayısını artıracaklarını ifade etti: "Üreten, öğrenen ve hayatın her alanında söz sahibi olan kadınlarımızın azmi bizlere bir kez daha umut verdi. Kadını merkeze alan, emeğini güçlendiren ve önünü açan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için kadınlar sadece desteklenen bireyler değil, topluma yön veren, değişimi başlatan ve geleceği inşa eden öncü bireylerdir".

Planlanan yatırımlar anlatıldı

Ziyaret sırasında Gazikent bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan sosyal, kültürel ve altyapı yatırımları hakkında da bilgi verildi. Yılmaz, bölge planlamalarında kadınların görüş ve önerilerinin önemine değinerek, "Bir bölgeyi geliştirirken orada yaşayan kadınların sesine kulak vermek zorundayız. Çünkü kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır" dedi.

Kursiyerlerden teşekkür

Eğitim alan kadınlar ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederek, Şehitkamil Belediyesi’nin sunduğu imkânlar ve destekler için Başkan Umut Yılmaz’a teşekkür etti. Kadınlar, sosyal tesislerin hem kişisel gelişimlerine hem de özgüvenlerine katkı sağladığını belirtti.

