Umut Yılmaz: "Kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazikent Biruni Sosyal Tesisleri'ndeki kursiyer kadınlarla buluştu; üretim, yatırımlar ve kadın odaklı projeler konuşuldu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:24
Umut Yılmaz: "Kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır"

Umut Yılmaz: "Kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazikent Bölge İrtibat Bürosu Biruni Sosyal Tesisleri’nde eğitim alan kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette, kadınların yürüttüğü çalışmalar yerinde incelendi ve bölgeye yönelik planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Ziyaret ve birebir görüşmeler

Yılmaz, Meclis Üyesi Burak Kaya ile birlikte kurslarda eğitim alan kadınlarla tek tek sohbet ederek taleplerini, beklentilerini ve önerilerini dinledi. Kadınların yürüttüğü eğitim ve üretim süreçleriyle ilgili notlar alındı, saha gözlemleri yapıldı.

"Kadınların emeği Şehitkamil’in gücüdür"

Yılmaz, kadınların ortaya koyduğu el işi ve üretim faaliyetlerinin aile ekonomisine ve toplumsal hayata katkılarına dikkat çekti. "Kadınların emeği Şehitkamil’in gücüdür" vurgusunu yaparak, kadın odaklı projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kadınların üretimdeki rolü

Yılmaz, kadınların üretimde, eğitimde ve sosyal hayatta daha güçlü yer almasının önemine işaret ederek, proje sayısını artıracaklarını ifade etti: "Üreten, öğrenen ve hayatın her alanında söz sahibi olan kadınlarımızın azmi bizlere bir kez daha umut verdi. Kadını merkeze alan, emeğini güçlendiren ve önünü açan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için kadınlar sadece desteklenen bireyler değil, topluma yön veren, değişimi başlatan ve geleceği inşa eden öncü bireylerdir".

Planlanan yatırımlar anlatıldı

Ziyaret sırasında Gazikent bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan sosyal, kültürel ve altyapı yatırımları hakkında da bilgi verildi. Yılmaz, bölge planlamalarında kadınların görüş ve önerilerinin önemine değinerek, "Bir bölgeyi geliştirirken orada yaşayan kadınların sesine kulak vermek zorundayız. Çünkü kadınların olduğu yerde düzen, üretim ve umut vardır" dedi.

Kursiyerlerden teşekkür

Eğitim alan kadınlar ziyaretten memnuniyetlerini ifade ederek, Şehitkamil Belediyesi’nin sunduğu imkânlar ve destekler için Başkan Umut Yılmaz’a teşekkür etti. Kadınlar, sosyal tesislerin hem kişisel gelişimlerine hem de özgüvenlerine katkı sağladığını belirtti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİKENT BÖLGE İRTİBAT BÜROSU BİRUNİ SOSYAL TESİSLERİ’NDE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİKENT BÖLGE İRTİBAT BÜROSU BİRUNİ SOSYAL TESİSLERİ’NDE EĞİTİM ALAN KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ. YILMAZ, KADINLARIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI YAKINDAN İNCELERKEN, BÖLGEYE YÖNELİK PLANLANAN YATIRIMLAR HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİLER VERDİ.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİKENT BÖLGE İRTİBAT BÜROSU BİRUNİ SOSYAL TESİSLERİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MARSU, Eroğlu Mahallesi'nde Atık Su Sorununu Çözdü
2
Diyarbakır'da 15 İlçede Kırsal Yollar Ulaşıma Açıldı
3
Denizli'ye Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı (26-27 Ocak)
4
Hesarek Kayak Merkezi'nde yoğunluk: Ziyaretçiler karın keyfini çıkardı
5
Erzincan'da Katı Atık Depolama Sahası 4. Kısmı Hizmete Hazır
6
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
7
Malazgirt’te Kırağı Şöleni: Kartpostallık Kış Manzarası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları