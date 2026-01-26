Kırklareli Valisi Uğur Turan Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, randevu ile gelen vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyip çözüm için ilgili kurumlara talimat verdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:47
Randevulu görüşmede talepler iletildi, çözüm için talimat verildi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, çeşitli istek, şikâyet ve taleplerini iletmek üzere kendisinden randevu talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıya vali yardımcıları ve ilgili kurum yetkilileri de katıldı. Görüşmede Vali Turan, vatandaşların ilettiği sorunları dikkatle dinleyip çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatları verdi.

Vatandaşlara hitaben konuşan Vali Turan, maziden atiye "Devleti yaşat ki insan yaşasın" şiarıyla, değerlerin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda her daim millete hizmeti esas alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"Her türlü sorununuzda kapımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur".

Görüşmeye katılan vatandaşlar, gösterilen ilgi, alaka ve hassasiyetten memnuniyetlerini dile getirerek Vali Uğur Turan’a teşekkür etti.

