Sakarya'da Dolmuş Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Erenler'de hızlı müdahale ve araç kamerasına yansıyan anlar

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Çarşı-Patates Hali- Et-Balık güzergahında çalışan dolmuş şoförü Muhammet Arıkan (26), seyir halindeyken rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirip en yakın özel bir hastanenin acil bölümüne ulaştırdı. O anlar araç içindeki kameraya yansıdı.

Dolmuşa binen yolcu kısa süre sonra fenalaşınca diğer yolcular şoförü uyardı. Yolcuların da yardımıyla araç hızla güzergahını değiştirip hastaneye yönlendirildi; hasta burada tedavi altına alındı. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, yolcunun fenalaşması ve şoförün yön değiştirip hastaneye yetiştirmesi görülüyor.

Muhammet Arıkan yaşananları şöyle anlattı:

"Araca binen kişi biraz rahatsız gibiydi ve yanında bulunan arkadaşı bana hastaneye nasıl gidebileceklerini sormuştu. Ben de kendilerine tarif ettim ancak yaklaşık 1-2 kilometre sonra yolcu fenalaşmaya başladı. Aynadan baktığımda da yolcu baya kötü bir durumdaydı ve bilincini kaybetmeye yakın gibiydi. Ben de hiç tereddüt etmeden güzergahı değiştirip kendisini en yakın hastaneye götürdüm. Hastaneye gittikten yetkililere bilgi verdim ve yolcuyu hızlıca tedaviye aldılar. Yaklaşık 2 saat sonra hastaneye gittik ve durumu hakkında bilgi aldık. Rahatsızlanan yolcu daha önceki zamanlarda da bir operasyon geçirmiş ve kalp hastasıymış. Bizim önceliğimiz yolcularımın sağlığıdır. Biz elimizden geleni yaptık. Bilinçli bir toplum olabilmek, heyecan ve stres yapmadan bu süreci ilerletebilmek iyi oldu"

Olay, dolmuş şoförünün hızlı kararı ve yolcuların desteği sayesinde ciddi bir sağlık krizine dönüşmeden sonlandırıldı. Görüntüler, vatandaşa zamanında müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi.

