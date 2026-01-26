BEUN Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Katılımcılar ve Açılış

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in katılımıyla İbni Sina Kampüsündeki Tıp Fakültesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, dekan yardımcıları ve akademik personel katıldı.

Sunum ve Geçen Dönemin Değerlendirmesi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hande Aydemir, 2024-2025 Akademik Yılı faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda; 2025-2026 Akademik Yılı planlamaları, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları ve fakültede tamamlanan ile devam eden bilimsel, sosyal ve akademik projeler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Prof. Dr. Aydemir ayrıca faaliyete geçirilmesi planlanan akademik projeler ile öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklere değinerek, Tıp Fakültesinin gelişimine verdiği destekler için BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sundu.

Ödül Töreni ve Rektörün Değerlendirmesi

Sunumun ardından Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Rektör Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılına ilişkin genel değerlendirmesinde, fakültenin yürüttüğü nitelikli eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarının üniversitenin bilimsel gücüne ve sağlık vizyonuna önemli katkı sağladığını belirtti.

Özölçer, fakültenin erişilebilirlik alanındaki başarısına dikkat çekerek, "Erişilebilirlik Belgesi" ve "Erişilebilirlik Logolu Bayrak" ile ödüllendirilmesinin üniversitenin kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşımının somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Projeler, Altyapı ve Uluslararası Başarılar

Rektör Özölçer, fakülte akademisyenlerinin TÜBİTAK tarafından ödüllendirilen projelerine de işaret ederek, alınan "Mükemmeliyet Mührü" ve yatırım desteklerinin araştırma gücünü ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca, fakültede kurulan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Mikrocerrahi Laboratuvarın (MicroLab) açılışının sağlık eğitiminde uygulama imkânlarını ileri bir seviyeye taşıdığını belirtti.

Rektör, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği eğitimi açısından önemine, yürütülen aşı uygulamaları, muayene hizmetleri ve gebe takiplerine dikkat çekti. Öğrencilerin Almanya’nın köklü hastaneleri başta olmak üzere yurt dışında staj imkânı bulmasının ve IFMSA gibi uluslararası platformlarda üniversitenin temsil edilmesinin fakültenin uluslararasılaşma vizyonunun parçası olduğunu ifade etti.

BEUN Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen endoskopik bel fıtığı ameliyatının başarıyla sonuçlanmasının hastanenin tıbbi altyapısını gösterdiğini, bölge halkı için konforlu ve hızlı iyileşme sağlayan bu yöntemin önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Ayrıca, BEUN Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği (EASO) tarafından yeniden akredite edilerek 2028 yılına kadar uluslararası geçerliliğini korumasının üniversitenin uluslararası başarısını tescillediğini aktardı.

Rektör, BEUN Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniğine kazandırılan yeni nesil radyoterapi (lineer hızlandırıcı) cihazının hizmete açılmasının kanser tedavisindeki imkânları genişlettiğini, ayrıca öğrencilerin ÜNİDES kapsamında projelerinin desteklenmesi ve 2024-2025 Akademik Yılı’nda yenilenen Anatomi Diseksiyon Laboratuvarının açılışının eğitim kalitesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kapanış

Konuşmasının sonunda Tıp Fakültesinin akademik ve bilimsel katkılarından bölgeye sunduğu sağlık hizmetlerine kadar tüm başarılardan duyduğu gururu ifade eden BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, fakültenin sağlık eğitimi, bilimsel araştırma ve uygulama alanlarında güçlü bir ivmeyle yoluna devam edeceğine inandığını belirterek tüm akademik ve idari personele teşekkür etti. Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

