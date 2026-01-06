Giresun Valiliği Anında Müdahale: Deregözü'ne Karlı Yollar Aşıldı, Yem Ulaştırıldı

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Deregözü köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan çobanın çağrısına Giresun Valiliği anında yanıt verdi. Köy yolu açılarak hayvanların yem ihtiyacı karşılandı.

Olay

Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kır, sosyal medya paylaşımında durumunu şöyle aktardı: "Kar yağışı nedeniyle hayvanlarımı yaylıma çıkaramıyorum. Hayvanlarımı besleyecek yemim kalmadı. Sayın valimizden ve kaymakamımızdan yollarımızın açılması konusunda destek bekliyorum"

Müdahale

Kır’ın çağrısı üzerine ekipler hızla yönlendirildi, karlı yollar aşılarak köy yolu ulaşıma açıldı ve hayvanların yem ihtiyacı karşılandı. Giresun Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulundu: "Giresun genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Çanakçı ilçemize bağlı Deregözü köyünde hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısına Valiliğimiz anında karşılık vermiştir. Yürütülen çalışmalarla hem yol ulaşıma açılmış hem de hayvanların yem ihtiyacı karşılanmıştır"

Yardımın ulaşmasının ardından memnuniyetini dile getiren Hüseyin Kır, devletin desteğini her zaman yanında hissettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

