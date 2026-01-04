DOLAR
Giresun Valisi Serdengeçti Kışta Giresun Adası'nda Denize Girdi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Adası'ndaki incelemeleri sırasında kış ortasında Karadeniz'e girip yüzdü; paylaşımı adanın dört mevsim turizmine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:29
Adadaki çalışmaları incelerken serin sularda kısa yüzme

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kentin önemli turizm değerlerinden biri olan Giresun Adası'nda yürütülen çalışmalar kapsamında yaptığı incelemeler sırasında kış ortasında denize girerek kısa süre yüzdü.

Giresun’un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü günlerde sahil kesiminde dikkat çeken bir görüntü yaşandı. Vali Serdengeçti, adaya giderek soğuk havaya aldırış etmeden Karadeniz'in serin sularında yüzdü.

Vali Serdengeçti, kış mevsiminde denize girmesiyle oluşan ilginç görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda adanın eşsiz manzarasına vurgu yapan Serdengeçti, şu ifadeleri kullandı: "Güzelim ada yanınızda, şehrin eşsiz manzarası karşınızda olunca Karadeniz sadece yüreğinizi ısıtıyor. Böyle bir ahenkte serin sulara kulaç atarken bir tarafı mavi diğer tarafı beyaz olan bu mevsim, sadece takvimden ibaret"

Vali Serdengeçti’nin kış ortasında denize girmesi, sosyal medyada ilgi gördü ve Giresun Adası'nın dört mevsim turizme elverişli yapısına dikkat çekildi. Yetkililer, adada sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte turizm potansiyelinin daha da artacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

