Gizemli Lamborghini Urus Hibrit Test Edilirken Görüntülendi! TIKLA İZLE

Lamborghini, SUV segmentine girdiği ilk modeli Urus ile büyük bir satış rekoru kırdı. 2022 yılında 4.391 adet Urus satan Lamborghini, toplam satışlarının yarısından fazlasını bu model sayesinde gerçekleştirdi. Şimdi ise İtalyan üretici, Urus’un performansını daha da artırmak için hibrit bir versiyon üzerinde çalışıyor. Bu yılın sonunda tanıtılması beklenen hibrit Urus, Porsche’den alınan elektrikli motor ve batarya sistemiyle 820 beygir gücüne ulaşacak. Sant’Agata Bolognese’deki fabrika yakınlarında görüntülenen gizemli Urus prototipi, üzerindeki sensör ve alçak yere yakınlığıyla dikkat çekti.





HİBRİT URUS NASIL OLACAK?

Lamborghini, hibrit Urus modelinin testlerine başladı. Fabrika yakınlarında görüntülenen gizemli Urus prototipi, üzerindeki kamuflaj ve sensörlerle dikkat çekti. Ayrıca aracın arka kısmının yere çok yakın olduğu görüldü. Bu, aracın içinde ağır bir batarya sistemi taşıdığını gösteriyor. Hibrit Urus’un, Porsche Panamera Turbo E-Hybrid’den alınan 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor ve 187 beygirlik elektrikli motor kombinasyonuyla 820 beygir gücüne sahip olacağı söyleniyor. Bu, standart Urus’un 650 beygirlik gücünden çok daha fazla. Hibrit Urus’un, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında yapması ve 300 km/s’nin üzerinde bir maksimum hıza ulaşması bekleniyor.

Lamborghini, hibrit Urus modelinin 2023 yılında tanıtılacağını ve 2025 yılında satışa sunulacağını duyurdu. Hibrit Urus, Lamborghini’nin elektrifikasyon sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Lamborghini, daha önce de Reventon adlı hibrit V12 süper otomobilini piyasaya sürmüştü. Ayrıca Huracan’ın yerini alacak yeni modelin de elektrikli bir V8 motorla geleceği söyleniyor. Lamborghini’nin ilk tam elektrikli modeli ise 2028 yılında çıkacak. Lamborghini, elektrikli modellerle birlikte performans, tasarım ve sürüş keyfini bir arada sunmaya devam edeceğini belirtiyor.

Urus’un yeni bir versiyonu mu? İtalya’nın Sant’Agata Bolognese kentindeki Lamborghini fabrikasının yakınlarında çekilen bir video, Urus’un yeni bir versiyonunun test edildiğini gösteriyor. Videoda, siyah renkli bir Urus prototipi görülüyor. Aracın ön ve arka tamponlarında kamuflajlı kaplamalar bulunuyor. Ayrıca aracın egzoz sesi de normal Urus’tan farklı geliyor. Bu detaylar, aracın standart Urus’tan farklı bir versiyonu olduğunu düşündürüyor.



Peki, bu prototip Urus’un hangi versiyonu olabilir? Şu anda kesin bir bilgi yok, ancak bazı olasılıklar var. Bunlardan biri, Urus’un daha güçlü ve hafif bir Performante versiyonu olabilir. Lamborghini, Huracan ve Aventador gibi modellerinde de Performante versiyonlarını sunmuştu. Bu versiyonlar, daha fazla güç, daha az ağırlık ve daha agresif bir aerodinamik paket ile geliyordu. Urus Performante, bu özellikleri taşıyabilir ve Urus’un performansını daha da yükseltebilir.





Bir diğer olasılık ise, Urus’un hibrit bir versiyonu olabilir. Lamborghini, daha önce Urus’un hibrit bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Hibrit Urus, elektrikli bir motor ile desteklenecek ve daha fazla güç ve verimlilik sunacak. Hibrit Urus’un 2024 yılında tanıtılması bekleniyor. Bu prototip, hibrit Urus’un erken bir test aracı olabilir.

Son olarak, bu prototip, Urus’un makyajlı bir versiyonu olabilir. Urus, 2017 yılında tanıtıldığından beri herhangi bir güncelleme almadı. Lamborghini, Urus’un tasarımını ve teknolojisini yenilemek için çalışıyor olabilir. Bu prototip, Urus’un makyajlı bir versiyonunun test edildiğini gösterebilir.

Lamborghini, bu prototip hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu yüzden, bu prototipin Urus’un hangi versiyonu olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Ancak, Lamborghini’nin Urus’u daha da geliştirmek için çalıştığını görmek heyecan verici. Urus’un yeni versiyonlarını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Lamborghini Urus’un yeni versiyonu ne zaman çıkacak? Lamborghini Urus’un yeni versiyonu hakkında kesin bir bilgi yok, ancak hibrit Urus’un 2024 yılında tanıtılması bekleniyor. Performante veya makyajlı Urus’un ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.



Lamborghini Urus Performante nasıl olacak? Lamborghini Urus Performante, daha fazla güç, daha az ağırlık ve daha agresif bir aerodinamik paket ile gelebilir. Aracın gücü 650 beygirden 700 beygire çıkabilir. Ayrıca aracın tasarımı da daha sportif ve sert olabilir.

Lamborghini Urus hibrit mi olacak? Lamborghini, Urus’un hibrit bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Hibrit Urus, elektrikli bir motor ile desteklenecek ve daha fazla güç ve verimlilik sunacak. Hibrit Urus’un 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.