Gizemli ve tutkulu Akrep burcu'nun aşkta artıları ve eksileri

Akrep burcu'nun ilişki tarzı, avantajları ve zayıflıkları

Akrep burcu, ilişkilerinde güçlü bir yoğunluk ve sadakat arayan bir burçtur. Bu nedenle, kolay kolay huzurlu ve sakin bir aşk yaşayamazlar. Onlar için bir ilişki, hayatlarında büyük bir değişim getirmeli ve tutkuyla dolu olmalıdır. Bu şekilde davranmaları, hem kendilerini hem de sevgililerini yorabilirler. Bu yüzden, onları sakinleştirebilecek ve güven verebilecek bir partnerle dengelenmeleri gerekebilir. Fakat, tutkuları sayesinde, geçici ilişkilerden ziyade, uzun süreli ve ciddi birlikteliklere yönelirler. Eğer doğum haritalarında, aşırılıkları artıran faktörler varsa, bu durum ilişkilerinin ani bir şekilde bitmesine sebep olabilir.

Akrep burcu'nun aşkta artıları ve eksileri

Artıları: Akrep burcuyla birlikte olan kişi, hayatına daha fazla anlam ve duygusal deneyim katar. Akrep, size güven duyduğu zaman, bunu sonuna kadar devam ettirmek ister. Burcun gizemli cazibesi, aşk hayatınıza büyük bir heyecan getirebilir. Dayanıklı ve ruhsal açıdan zengin bir partner olarak Akrep, hayatınıza beklediğinizden çok daha fazla yenilik getirebilir.

Eksileri: Akrep, kötü alışkanlıklarından kolayca vazgeçemeyebilir ve genelde kıskançlık veya kaygı, ilişkilerinde önemli sorunlara ve gerilimlere yol açacaktır. Bu burcun insanı, kontrol etmeye meyillidir. Bu yüzden, ilişkinizde kendinizi daha baskı altında hissedebilirsiniz. Bir duygu insanı olan Akrebi anlamak da zor olabilir.

Akrep burcu'nun aşkta özellikleri

Akrep, karanlık ve gizemli bir burçtur. Kişisel çekimi, derinliği ve güç sahibi olma isteği, onu ilişkilerinde yoğun tecrübelere itecektir. Farkında olmasa bile, seksi olabilirler. Cinsel heyecana karşı çok hassas ve bu konuda istekli olabilirler. Akrep, aynı zamanda sınırları zorlayan bir burçtur. Yeni deneyimler ona çekici gelir ve aşkın ateşinde tutkuyla yanmak ister. Bir anlamda, Akrep, Boğa'nın tam tersi olarak, varolanla yetinmek yerine, varolanı sürekli değiştirmekle meşguldür.

Bir ilişki çok durağan ve sağlam gidiyorsa, Akrep bundan memnun olmayabilir. Çünkü Akrep, yerinde durabilen bir burç değildir. Mutlaka bir yenilenme ve kriz yaratma isteği içindedir.

Akrep, dişil bir burç olmasına rağmen, Mars tarafından yönetilir. Savaş gezegeni Mars, bu burca büyük bir dayanma gücü ve kontrol hissi verir. Su elementinden olmasına karşın, güçlü duygularını dışarı vurmayı sevmezler. Gizli kalmak, özellikle yükselen Akrep'lerin dikkat çeken bir özelliğidir. Sabit nitelikte bir burç olması nedeniyle, ilişkilerinde kararlı ve sahiplenici bir tavır takınırlar.

Keskin sezgileri sayesinde karşısındaki kişiyi bir MR cihazı gibi tarayabilir. Fakat bu durum Akrep'lere ilişkilerinde önemli zorluklar da getirebilir. Çünkü ilişkilerinde çok özgürlükçü ve hoşgörülü olamayabilirler. Tam aksine, baskıcı, çoğu zaman kıskanç ve sinirlendiğinde öfkesini uzun süre saklayan bir yanı da vardır.