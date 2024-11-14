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Göbeklitepe Ara Tatilde Günlük 10 Bin Ziyaretçi Ağırlıyor

Göbeklitepe, ara tatil döneminde günlük 10 bin ziyaretçi ile yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'da turizm hareketliliği artıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:37
Göbeklitepe Ara Tatilde Günlük 10 Bin Ziyaretçi Ağırlıyor

Göbeklitepe'de Ziyaretçi Yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, ara tatil dolayısıyla günde yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırlıyor. "Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen bu tarihi ören yeri, kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunmaktadır.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçiler İlgiyi Artırıyor

İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik mekanları geziyor. Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen, ara tatil nedeniyle kentte yoğun bir turizm hareketliliği olduğunu belirtti.

Türkmen, katılan herkesin Göbeklitepe'yi görmek istediğini ifade ederek, "Havanın güzel gitmesi, ara tatilin olması ve Şanlıurfa'nın iklimi ile gezilebilecek bir dönemde olmamız mükemmel bir tesadüf. Göbeklitepe'de geçmişte 12 bin ziyaretçi ile rekor kırmıştık, şu anda 10 bini zorluyoruz. Bu, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçiler için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

Göbeklitepe'yi Ziyaret Edenlerin Yorumları

ABD'den gelen turist grubu üyesi Bryan Kostges, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "10 seneden beri Göbeklitepe'yi ziyaret etmeyi düşünüyordum. Burada önemli bir yer olduğunu gördüm ve beklentilerimi fazlasıyla karşıladı," ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Zinet Beni, Bursa'dan Göbeklitepe'yi görmeye geldiğini belirtti. Heyecanla karşılaştığı tarihi yapılar için, "Burayı çok merak ediyordum ve ilk defa gelme fırsatım oldu. Çok beğendim; arkadaşlarımla geldim ve burada yaşadığım deneyim beni çok heyecanlandırdı," dedi.

İstanbul'dan gelen Aleyna Karadaş da, "Şanlıurfa'da en çok merak ettiğim yerlerden birisi Göbeklitepe'dir. Buraya gelme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Hem tarihi yapısına hem de buradaki taşlardaki mitolojik şekillere hayran kaldım," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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