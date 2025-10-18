Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bursa'da: 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde Coşkulu Konser

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde Merinos AKKM'de sahne aldı; Sezen Aksu eserleri ve gitar yorumlarıyla izleyiciyi coşturdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 01:37
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bursa'da Sahne Aldı

63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde Coşkulu Performans

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde, Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen festivale, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Emir Ersoy'un gitar yorumları eşliğinde, pop ve alternatif müzikten seçilen eserlerle sanatseverler keyifli anlar yaşadı.

Gecede ikili, Sezen Aksu'nun "İkinci Bahar", "Şinanay", "Vazgeçtim", "Kaybolan Yıllar" ve "Gülmek İçin Yaratılmış" şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

