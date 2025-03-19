Gölcük Tabiat Parkı, Mart ayında Kış Beyazı ile Büyülüyor

Gölcük Tabiat Parkı, Mart ayında yağan karla beyaz örtüye büründü ve ziyaretçilerine görsel bir şölen sundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:19
Gölcük Tabiat Parkı, Mart ayında Kış Beyazı ile Büyülüyor

Gölcük Tabiat Parkı Beyaza Büründü

Bolunun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Mart ayının yağışlarıyla birlikte bambaşka bir atmosfere kavuştu. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan bu muhteşem park, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı

Son yapılan ölçümlere göre, parkta kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Bu doğal güzellik, ziyaretçileri kendine hayran bırakmakta.

Doğa ile İç İçe Anlar

Tatilciler, Gölcük'ün huzur veren göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede çekilen fotoğraflarla bu eşsiz kar manzarasının tadını çıkarıyor. Gölcük Tabiat Parkı, bu görüntüleri ile ziyaretçilerine gerçek bir doğal deneyim sunuyor.

Havadan Çekimle Görselliği Artıyor

Gölcük Tabiat Parkı'nın karla kaplı manzarası, havadan çekilen görüntülerle birleştiğinde görsel bir şölen oluşturuyor. Bu doğal güzelliği görmek için bölgeye yapılacak ziyaretlerin artması bekleniyor.

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza...

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza...

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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