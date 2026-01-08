Gölcük Tabiat Parkı'nda 400 Dekarlık Elma Bahçeleri Yeniden Üretime Kazandırılıyor

Isparta Belediyesi, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki 400 dekarlık elma bahçelerini budama ve bakım yaparak yeniden üretime kazandırıyor; park 2044'e kadar belediye sorumluluğunda.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:21
Gölcük Tabiat Parkı'nda Yenileme Çalışmaları ve Elma Bahçeleri

Türkiye’nin ve Isparta’nın simge doğal alanlarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, Isparta Belediyesi’nin işletmeyi devralmasının ardından kapsamlı bir yenilenme sürecine girdi.

Belediye, parkta ağaçlandırma, tuvalet ve mescit yenileme gibi çalışmaların yanında, park içinde uzun yıllardır bakımsız kalan elma bahçelerini de üretime kazandırmak için harekete geçti.

Elma Bahçelerinde Budama ve Bakım Çalışmaları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park içerisindeki 400 dekarlık alanda yer alan elma ağaçlarının bakımını ve budama işlemlerini titizlikle yürütüyor. Yıllarca düzenli bakım yapılmayan ağaçlarda verim kaybı yaşandığı, yapılan budama ve bakım çalışmalarıyla ağaçların yeniden sağlıklı bir gelişim sürecine girmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Başkan Başdeğirmen'in Açıklamaları

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, parkta yürütülen çalışmaları anlattı. Başdeğirmen, alana 150 çınar ağacı diktiklerini, yetersiz gördükleri için aynı yerlere 150 adet daha çınar diktiklerini ve ayrıca ıhlamur ile söğüt ağaçları dikip bölgenin kokusu ve gölgelik özelliklerini güçlendirdiklerini söyledi.

İşletme Sorumluluğu ve Gelecek Yatırımlar

Başdeğirmen, Gölcük Tabiat Parkı işletmesinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokolle 2044 yılına kadar Isparta Belediyesi’nin sorumluluğuna geçtiğini ve parkta önemli spor, doğa ve turizm yatırımları yapılacağını müjdeledi.

Elma Bahçelerinin Özelliği ve Beklenen Gelişme

Başdeğirmen, parkta bulunan elma bahçesinin yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda yer aldığını, ağaçların ata fidanlardan üretildiğini, hiçbir ilaç ve gübre kullanılmadığını ve tamamının orijinal Türk elması olduğunu belirtti. Yaklaşık 10 yıldır bakım yapılmadığı için verim düşüklüğü yaşandığını, bu yıl bazı meyvelerin bakımsızlıktan döküldüğünü ancak toplanıp meyve suyu fabrikasına verildiğini söyledi. Yapılan budama ve bakımın ardından önümüzdeki yıldan itibaren elma bahçesinin yeniden verimli olmasının beklendiği vurgulandı.

