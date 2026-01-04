DOLAR
Gömeç'te Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, Yeni Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Gömeç'te restorana tüfekle giren saldırganın eyleminde 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı; güvenlik kamerası olaydan saniyeler öncesini gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:55
Gömeç'te Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, Yeni Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Gömeç'te restorana tüfekli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde meydana gelen olayda, iş yeri sahibinden alkol isteyen ve olumsuz yanıt aldıktan sonra restorana geri dönen bir saldırganın tüfekle rastgele ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Saldırı ve güvenlik kamerası görüntüleri

Edinilen bilgiye göre, aftan yararlanarak tahliye olduğu öğrenilen Gürkan T. (42), Gömeç’in Kızko Sahilindeki bir restorana giderek işletme sahibi Ahmet E.'den alkollü içki istedi. İşletme sahibinin olumsuz yanıtı üzerine tartışan saldırgan mekândan uzaklaştı.

İddiaya göre iki saat sonra restorana geri dönen Gürkan T., elindeki tüfekle kapıdan içeri girer girmez gelişigüzel ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2026’nın ilk saatlerinde müşterilerin ayrılmasının ardından çalışanların masasına ateş eden saldırganın saçmalarının; o sırada restoranda bulunan Hasan Durka (36), Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadına isabet ettiği görülüyor.

Saldırgan mekândan uzaklaşırken, saçmalarla başından vurulan ve restoranda bulunan Hasan Durka olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda ağır yaralanan Zafer A. (evli, iki çocuk babası) hastanede tedavi altında olup yaşam mücadelesi veriyor. İşletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen kadın ise hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Saldırganın yakalanması ve mağdur yakınları

Gürkan T., Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki saatlik bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Görüntülerde yer alan ve saldırıdan saniyeler önce arkadaşının çektiği videoda Hasan Durka'nın şu sözleri dikkat çekti: "En kötü günümüz böyle olsun. Yeni Yıl herkese huzur ve mutluluklar getirsin. Acısız ve artık kedersiz olsun. Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim." Bu sözleri söyledikten kısa süre sonra Durka, saldırganın ateşiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gelen bilgiler arasında, merhum Hasan Durka'nın anne ve babasını yakın zaman aralıklarıyla kaybettiği ve biricik ağabeyinin iki yıl önce bir cinayete kurban gittiği yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MENFUR SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN DURKA’NIN SON SÖZLERİ, “ARTIK HİÇ KİMSEYİ KAYBETMEYELİM”...

MENFUR SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN DURKA’NIN SON SÖZLERİ, “ARTIK HİÇ KİMSEYİ KAYBETMEYELİM” OLDU

CİNAYET ANI

