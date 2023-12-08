Gömleğinize kahve döküldüyse 9 farklı farklı formül kahve lekesini silgi gibi silecek

Günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız durumlardan biri de koyu lekelerin aniden ortaya çıkmasıdır. Kiri çıkarmak başlı başına bir sorundur. Ancak bazı temel kurallara uyarsanız lekelerin kolayca çıkarılabileceğini göreceksiniz. Leke çıkarırken en önemli bilgi lekenin tipini ve şiddetini bilmektir. Lekelerin en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Kahve lekeleri aynı zamanda çıkarılması en zor lekeler olarak kabul edilir. Kahve lekelerini nasıl çıkarırsınız? Kahve lekelerini çıkarmanın en kolay yolu nedir? Detaylar haberimizde...







BEYAZ GÖMLEKTEN KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Belki kazara temiz beyaz gömleğinize kahve döktünüz. Umutsuzluğa kapılmayın, lekeler çıkarılabilir. İşte beyaz gömleklerden kahve lekelerini çıkarmanın 9 etkili yolu.

Düz beyaz bir gömlekten kahve lekesini çıkarmak ilk başta umutsuz görünebilir ancak endişelenmeyin. Farklı leke çıkarma tekniklerini deneyebilirsiniz. Öncelikle taze kahve lekelerini çıkarmanın bazı yollarını açıklayacağız, ardından inatçı eski kahve lekelerini çıkarmak için bazı önerilere geçeceğiz. İşte beyaz gömleklerden kahve lekelerini çıkarmanın 9 etkili yolu.

KÜÇÜK BİR LEKEYİ BEYAZ SİRKE VE BULAŞIK SABUNU İLE SİLİN.

Sirke ve bulaşık sabunu kullanarak basit bir ev yapımı leke çıkarıcı yapın. Birkaç damla bulaşık deterjanı ve bir çorba kaşığı beyaz sirkeyi ılık suya karıştırın. Diğer sirkeleri kullanmayın. Çözeltiyi lekeye uygulayın, 15 dakika bekletin, ardından soğuk suyla durulayın. Mümkünse asarak kurulayın ve mümkün olan en kısa sürede normal yıkama döngünüzü izleyin.

KÜÇÜK BİR LEKEYİ SODAYLA LEKELEYİN.

Kulüp sodası küçük yaraları tedavi etmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Kirli malzemeyi kabartma tozuna batırın. Daha sonra leke çıkana kadar bölgeyi kâğıt havluyla yavaşça kurulayın. Mümkünse gömleğinizi asarak kurutun ve en kısa sürede çamaşır makinesine koyun.

GENİŞ, TAZE DÖKÜNTÜLERİ BİR KÂĞIT HAVLUYLA HAFİFÇE SİLİN.

Havlu fazla sıvıyı emecek ve temizliği kolaylaştıracaktır. Gömleğinize kahve dökerseniz, muhtemelen düşmesine izin vermek zorunda kalmayacaksınız. Ancak daha büyük lekelerle uğraşırken kesinlikle yardımcı olur. Temiz bir kâğıt havlu alın ve gömleğinizdeki fazla kahveyi emmek için dökülen kahveyi yavaşça silin.

DAHA BÜYÜK LEKELERİ SOĞUK SUYLA DURULAYIN.

Kahvenin kumaşın içine nüfuz etme zamanı kalmaması için hızlı hareket edin. Büyük bir leke varsa gömlekten çıkarmak daha kolay olabilir. Şu anda gömleğini çıkaramıyorsan endişelenme. Mümkünse lekeli bölgeyi soğuk akan su altında birkaç dakika durulayın.

LEKEYE SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI İLE ÖN İŞLEM UYGULAYIN.

Çamaşır deterjanını lekeye uygulayın ve 3-5 dakika bekletin. Varsa leke ön işleme ürünü kullanın, ancak normal sıvı deterjan da işe yarayacaktır. Lekeyi deterjanla örtün ve yavaşça kumaşa sürün. Bu, lekeyi normal çamaşır makinesi döngüsüne girmeden önce çıkaracaktır.

GÖMLEĞİ MAKİNEDE SOĞUK SUYLA YIKAYIN.

Lekelerin kalıcı olarak oluşmasına neden olabileceğinden sıcak su kullanmaktan kaçının. Çamaşır makinenizi normalde beyaz gömlekler için kullandığınız programa, soğuk su kullanarak ayarlayın. Daha sonra gömleği çamaşır makinesine atın, deterjan ekleyin ve her zamanki gibi yıkama programını başlatın.

GÖMLEĞİ KURUTMADAN ÖNCE LEKENİN ÇIKTIĞINDAN EMİN OLUN.

Kurutucudan gelen ısı kalıcı bir leke bırakır. Gömlek tamamen temizlendikten ve lekelerden arındıktan sonra, giysiyi kurutucuya yerleştirin ve her zamanki gibi kurutun. Kendinize güvenmiyorsanız veya risk almak istemiyorsanız, bunun yerine gömleği açık havada kurumaya bırakın. Böylece kazara kalıcı lekeler bırakmazsınız.

ESKİ LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN ENZİMATİK BİR ÖN ISLATMA KULLANIN.

Temizleyiciyi ılık suyla karıştırın ve gömleği 30 dakika bekletin. Eski kahve lekeleri daha inatçıdır ancak kesinlikle çıkarılabilirler. Büyük bir leğende veya kovada 1 litre ılık su ile 1 yemek kaşığı enzim ıslatma ürününü karıştırın. Daha sonra gömleği solüsyona batırın. 30 dakika sonra lekenin çıktığından emin olmak için gömleği kaldırın. İyi görünüyorsa, gömleği her zamanki gibi normal yıkama döngüsü boyunca asın.

KLORLU AĞARTICI İLE ESKİ LEKELERDEN KURTULUN.

Seyreltilmiş ağartıcının pamuk ve keten gibi doğal malzemeler üzerinde kullanılması da güvenlidir. Büyük bir kova veya leğende 2 ons klorlu ağartıcıyı ve 3 ons suyu karıştırın. Gömleği solüsyona batırın ve 5 dakika bekletin. Daha sonra gömleği soğuk suyla durulayın ve normal yıkama döngüsünden geçirin.