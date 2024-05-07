Gözlük camını anında parlatıyor! Buğulu gözlük camlarına veda edin

Evde gözlük camlarınızdaki çizikleri temizlemek ve çizilme durumlarını giderebilmek adına kullanabileceğiniz birkaç yöntem vardır.

Sabunlu su: Ellerinizi ılık su ve biraz sabunla yıkayın. Daha sonra bu köpüğü gözlüğünüzün camlarına uygulayın. Bu yöntem aynı zamanda camı temizlerken oluşan çizikleri de azaltır.

Sirkeli su: Suya az miktarda sirke ekleyin ve bardağı bu sirkeli suyun içinde ıslatın. Bu yöntem hem kirleri hem de yüzeydeki çizikleri gidermek için kullanılabilir.





Sirkeli suyun, gözlük camlarındaki kiri etkili bir şekilde temizlediği söylenir. Çizikleri gidermek ve gözlük camlarınızı saniyeler içinde parlatmak için yumuşak bir bezle silmeniz yeterlidir.

Bebek şampuanı ve su: Bebek şampuanı ve suyu karıştırıp gözlük camlarınızı bu karışımla yıkayın. Yıkanan camların yeniden parladığını ve çiziklerin hafiflediğini görebilirsiniz. Bu yöntemler lenslerinizi temiz tutmanın yanı sıra çiziklerin giderilmesine de yardımcı olacaktır.





Bebek şampuanıyla su karışımı özellikle yüzeysel çiziklerde etkili bir çözümdür. Bu durumda az miktarda bebek şampuanı alın ve suyla karıştırıp pamuklu veya yumuşak bir bezle pencereye uygulayın. Eşit şekilde yaymak için hafifçe ovalayın. Son olarak gözlüğünüzü suyla durulayıp kurulayın.

Diş macunu özellikle küçük çiziklere ve lekelere iyi gelir. Diş macununu yumuşak bir bezle lense uygulayın, hafifçe ovalayın ve ardından silin. Bu size net ve parlak bir görüş sağlar.

Ancak gözlüğünüzün yapıldığı malzemeye bağlı olarak bu yöntemlerin camlarınıza ve çerçevelerinize zarar verebileceğini sakın unutmayın. Şayet bu yöntemler gözlüğünüze uygun değilse kullanmamanızı öneririz.

GÖZLÜK BAKIM İPUÇLARI





Gözlük camlarınızı temizlerken bunu doğru şekilde yapmanız önemlidir. Sert malzemeler ya da aşındırıcı temizleyicilerin yerine yumuşak veya mikrofiber bezleri tercih edin. Gözlüklerinizin camlarını temizlemek için sirkeli su, bebek şampuanı ya da özel bir gözlük temizleme solüsyonu kullanabilirsiniz.

Çiziklere Karşı Dikkat!

Uygun olmayan temizleme yöntemleri lenste çiziklere neden olabilir. Bu nedenle temizlerken dikkatli olun ve sert nesnelerden kaçının. Lütfen gözlüklerinizi taşırken dikkatli olun. Gözlüğünüzü yüzüstü ya da camları yere gelecek bir biçimde bırakmaktan da kaçının.

Gözlüklerinizi aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda bırakmayınız. Çok nemli ortamlarda dahi gözlüklerinizi korumanız önemlidir. Nemli bir bezle silerken dikkatli olun.





Ayarlama ve Bakım

Lütfen gözlük çerçevelerinizin ayarlarını düzenli bir şekilde  kontrol edin. Burun yastıkları ve kulak manşetleri rahat olmalıdır. Gözlükleriniz gevşekse gözlükçünüze ayar yaptırın. Bakımı düzgün yapılan gözlüklerin daha uzun süre dayanacağını ve daha net görüş sağlayacağını unutmayın.