Guatemala'da 'İstanbul ve Abideleri' Konferansı Düzenlendi

Guatemala Dışişleri Bakanlığı'nda Önemli Bir Etkinlik

Türkiye ile Guatemala'nın diplomatik ilişkilerinin 150. yılı münasebetiyle Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Guatemala'da "İstanbul ve Abideleri" adlı bir konferans gerçekleştirdi.

Konferansın Detayları

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Kutlu’nun konferansı, başkent Guatemala'daki Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kutlu, halen Meksika'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde araştırma yapmakta ve ders vermektedir.

Üniversitede Ekstra Konferans

Etkinlik çerçevesinde Prof. Dr. Kutlu, Türkiye ile Guatemala arasındaki ilişkilerin önemini vurgulamak amacıyla San Carlos Üniversitesi'nde İnsani Bilimler, Tarih, Mimarlık ve Mühendislik bölümleri akademisyenleri ve öğrencilere de bir konferans verdi.

Tarihi Bina Aydınlatıldı

Yıl dönümü kutlamaları kapsamında, tarihi Guatemala Posta ve Telgraf İdaresi binası, Türkiye ve Guatemala bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Ayrıca, binanın birleştirici kemerinin üzerinde meşale yakılarak yıl dönümünün sembolik önemi de vurgulandı.

Gelecek Etkinlikler

Diplomatik ilişkilerin 150. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği tarafından diğer kültürel ve sosyal etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor.