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Güvenlik personeli alımı başladı! Sertifika yeterli: Kadın erkek başvurular açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzenerji, 50 özel güvenlik personeli alımı için başvuruları kabul etmeye başladı. Hem kadın hem de erkek adaylar başvurabilirler. Bu iş fırsatıyla ilgilenenler için işle ilgili tüm detaylar ve gereklilikler aşağıda yer alıyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 22:54
Güvenlik personeli alımı başladı! Sertifika yeterli: Kadın erkek başvurular açıldı

İzenerji İnsan Kaynakları Bakım Onarım Enerji Güvenlik Hizmetleri İlaçlama ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından güncel iş ilanlarına ilişkin başvurular açıklandı. Bu ilan kapsamında, kadın ve erkek adaylar arasından 50 özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İşte bu alıma dair detaylar:

Personel alımı için gereken başvuru belgeleri ve alım süreci hakkında bilgi şu şekildedir:

Gerekli Başvuru Belgeleri:

Kimlik Fotokopisi

İkametgah Belgesi

Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi

Bu belgelerin eksiksiz olarak başvuru sürecinde sunulması gerekmektedir.

İzenerji Personel Alımı Süreci:

Başvurular, 5 Nisan 2024 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvuruların FUAR İZMİR Güvenlik Amirliği'ne yapılması gerekmektedir. Başvuru adresi olarak "Hürriyet Bulv. No:18 K.6 D.12 Münir Birsel Plaza B Blok İsmet Kaptan Mah. KONAK-İZMİR" adresi belirtilmiştir.

Adayların belirtilen tarihe kadar gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreci, belirtilen adrese şahsen başvurarak gerçekleştirilecektir. İlgilenen adayların belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları önemlidir.

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