Hadrianopolis'te 1600 Yıllık Hazreti Süleyman Betimli Kolye Ucu Bulundu

Hadrianopolis'te Tarihi Keşif

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli kolye ucu bulundu. Bu keşif, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki çalışmaları sırasında gerçekleştirildi.

Kazıların Başında Doç. Dr. Ersin Çelikbaş Var

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, antik kentteki çalışmaların önemli buluntulara ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu kolye ucunu, 'SDJ-3' olarak adlandırdıkları yapının içerisinde yapılan kazılarda keşfettiklerini söyledi.

Hazreti Süleyman’ın Betimlendiği Kolye Ucu

Bu eser, Anadolu arkeolojisi için oldukça kıymetli bir buluntu olarak değerlendiriliyor. Doç. Dr. Çelikbaş, kolye ucunun iki tarafındaki yazıtların ve betimlemenin önemine dikkat çekti. "Üzerinde Hazreti Süleyman, bir at üzerinde elinde mızrakla şeytanı mızraklarken tasvir edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Semavi Dinlerin Önemli Figürü

Hazreti Süleyman’ın, İslam dininde hem hükümdarlığı hem de peygamberliği ile anıldığını belirten Çelikbaş, bu betimlemenin semavi dinler açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca kolye ucunun üzerindeki yazıtta "Rabb'imiz kötülüğü yendi" ifadesinin yer aldığı notunu düştü.

Kolye Ucunun Askeri Niteliği

Hadrianopolis'in askeri niteliğinin, eserin burada bulunmasındaki etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Çelikbaş, antik kentte daha önce de süvari birliğine dair verilerin elde edildiğini belirtti.

Özgün Tasvirler ve Meleklerin İsimleri

Kolye ucunun ön yüzündeki Hazreti Süleyman betiminin önemli olduğunu aktaran Çelikbaş, arka yüzünde ise dört kutsal meleğin isminin geçtiğini bildirdi. Bu durum, Anadolu arkeolojisinde daha önce benzeri olmayan bir buluntuyan olduğunu gösteriyor.

Kudüs ile Benzerlik

Bu eserin sadece görsel betimlemesi açısından benzerinin, Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunmuş olması dikkat çekici. Çelikbaş, bu mezarların farklı coğrafyalarda ortaya çıkmasının antik dönemde buranın da önemli bir din merkezi olduğunu kanıtladığını belirtti.

Sonuç olarak, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlendirilen bu kolye ucu, Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli kolye ucu gün yüzüne çıkarıldı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli kolye ucu gün yüzüne çıkarıldı.