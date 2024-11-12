DOLAR
34,36 -0,18%
EURO
36,55 0,15%
ALTIN
2.877,64 0,62%
BITCOIN
3.068.113,09 -2,73%

Hadrianopolis'te 1600 Yıllık Hazreti Süleyman Betimli Kolye Ucu Bulundu

Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'nde, 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli kolye ucu keşfedildi. Eserin önemi ve detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:25
Hadrianopolis'te 1600 Yıllık Hazreti Süleyman Betimli Kolye Ucu Bulundu

Hadrianopolis'te Tarihi Keşif

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli kolye ucu bulundu. Bu keşif, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamındaki çalışmaları sırasında gerçekleştirildi.

Kazıların Başında Doç. Dr. Ersin Çelikbaş Var

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, antik kentteki çalışmaların önemli buluntulara ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu kolye ucunu, 'SDJ-3' olarak adlandırdıkları yapının içerisinde yapılan kazılarda keşfettiklerini söyledi.

Hazreti Süleyman’ın Betimlendiği Kolye Ucu

Bu eser, Anadolu arkeolojisi için oldukça kıymetli bir buluntu olarak değerlendiriliyor. Doç. Dr. Çelikbaş, kolye ucunun iki tarafındaki yazıtların ve betimlemenin önemine dikkat çekti. "Üzerinde Hazreti Süleyman, bir at üzerinde elinde mızrakla şeytanı mızraklarken tasvir edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Semavi Dinlerin Önemli Figürü

Hazreti Süleyman’ın, İslam dininde hem hükümdarlığı hem de peygamberliği ile anıldığını belirten Çelikbaş, bu betimlemenin semavi dinler açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca kolye ucunun üzerindeki yazıtta "Rabb'imiz kötülüğü yendi" ifadesinin yer aldığı notunu düştü.

Kolye Ucunun Askeri Niteliği

Hadrianopolis'in askeri niteliğinin, eserin burada bulunmasındaki etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Çelikbaş, antik kentte daha önce de süvari birliğine dair verilerin elde edildiğini belirtti.

Özgün Tasvirler ve Meleklerin İsimleri

Kolye ucunun ön yüzündeki Hazreti Süleyman betiminin önemli olduğunu aktaran Çelikbaş, arka yüzünde ise dört kutsal meleğin isminin geçtiğini bildirdi. Bu durum, Anadolu arkeolojisinde daha önce benzeri olmayan bir buluntuyan olduğunu gösteriyor.

Kudüs ile Benzerlik

Bu eserin sadece görsel betimlemesi açısından benzerinin, Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunmuş olması dikkat çekici. Çelikbaş, bu mezarların farklı coğrafyalarda ortaya çıkmasının antik dönemde buranın da önemli bir din merkezi olduğunu kanıtladığını belirtti.

Sonuç olarak, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlendirilen bu kolye ucu, Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün...

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli kolye ucu gün yüzüne çıkarıldı.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün...

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli kolye ucu gün yüzüne çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!
2
Hadrianopolis'te 1600 Yıllık Hazreti Süleyman Betimli Kolye Ucu Bulundu
3
Kapadokya'yı 10 Ayda 3,8 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
4
Kontrol manyağı 4 burç belli oldu! Yönetemezlerse çıldırırlar
5
Erzincan'da Yüzeyi Donmuş Göl Üzerinde Buz Pateni Keyfi
6
Ulugöl Tabiat Parkı Sonbahar Renkleriyle Ziyaretçilerini Bekliyor
7
Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak