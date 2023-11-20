Haftalarca dursa bile bayatlamayan kıyır kıyır tırtıl kurabiyesi tarifi bulundu

Sadece bir ölçü malzeme yardımı ile haftalarca bayatlamayacak tırtıl kurabiyesi yapmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz! Uzun süre tazeliğini koruyacak olan kıyır kıyır kurabiyeleri evde yapmanız çok basit. Dilerseniz öğlen çay saatlerinizde dilerseniz akşam çay saatlerinizde vazgeçilmez tırtıl kurabiyeniz hazır!

Haftalarca dursa bile bayatlamayan kıyır kıyır tırtıl kurabiyesi tarifi bulundu
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Çay saatlerinin yanına hem lezzetli hem pratik bir seçenek arıyorsanız, tırtıl kurabiye tarifi sizlerle! Bu tarifiyle yalnızca birkaç basit adım ile nefis bir kurabiye yapabileceksiniz. Hem bereketli hem kolay haftalarca bayatlamayan tırtıl kurabiye tarifi sizlerle...

Sadece tek bir ölçü ile onlarca tırtıl kurabiye yapmaya hazır olun. Kapalı bir kutuda sakladığınız müddetce haftalarca dayanacak ve bayatlamayacak, tazeliğinden ödün vermeyecek enfes tırtıl kurabiyesi sizlerle...

BAYATLAMAYAN TIRTIL KURABIYESİ TARİFİ MALZEMELERİ

  1. 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ 
  2. Yarım paket oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin
  3. 2 çay bardağı ölçüsünde tozşeker
  4. 2 adet yumurta
  5. 1 paket kabartma tozu
  6. 1 paket vanilya 
  7.  3- 3.5 su bardağı ölçüsünde alabildiğince un 

TIRTIL KURABİYESİ

BAYATLAMAYAN TIRTIL KURABİYESİ TARİFİ YAPILIŞI 

  1. Malzemelerinizi sırasıyla karıştırarak yumuşak bir hamur elde ediniz. 
  2. Tırtıl kurabiye yapımı için marketlerde ya da pazarda bulabilecek olduğunuz kalıp ile birlikte kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye sırasıyla şekil vererek dizin. 
  3. 160 - 170° fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. 
  4. Soğuyunca ise pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. 
  5. Sıcaktan yumuşak olmasına kesinlikle bakmayın. Soğuduktan sonra kıtır kıtır bir hal alacaktır. 
Bu kurabiye tarifini yapmaya doymayacaksınız! Çay saatlerinde misafirlerinizi çatlatacak hem bereketli hem pratik tırtıl kurabiyesini dakikalar içersinde yapabilirsiniz...
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