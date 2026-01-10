Hakkari-Çukurca Karayolunda 2 Çığ: Yol Ulaşıma Kapandı

Olay

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Hakkari-Çukurca karayolunda, üzerinde bulunan Taşbaşı köyü ile Kunebız mevkilerinde iki ayrı yere çığ düştü. Çığın düştüğü sırada yolda araç trafiğinin olduğu, ancak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

O anlar, bölgede bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Müdahale ve Uyarılar

İl Özel İdaresi ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edilerek karayolunu yeniden ulaşıma açmak ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer, çığ riski bulunan güzergâhlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

