Hakkari'de 220 Yerleşim Yolu Ulaşıma Açıldı — Karla Mücadele Sürüyor

Hakkari'de 220 yerleşim yolu ulaşıma açıldı

Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun karla mücadele çalışmaları sonucunda 62 köy ve 158 mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Toplamda 220 yerleşim yolu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yetkililer, çığ riski nedeniyle halen kapalı olan 1 köy ve 1 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için riskin ortadan kalkmasının beklendiğini belirtti.

Çalışmaların devamı

İl Özel İdaresi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğünü ve kapalı yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

