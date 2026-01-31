Oltu Şoförler ve Otomobilciler Odası Seçimi: Fidan, Türkan ve Altun Aday

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı; Veysel Fidan, Samih Türkan ve Emre Altun başkanlık için aday, 238 delege oy kullanacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:13
Oltu Şoförler ve Otomobilciler Odası Seçimi: Fidan, Türkan ve Altun Aday

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Odası Seçimi: Fidan, Türkan ve Altun Aday

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut Başkan Veysel Fidan, Samih Türkan ve Emre Altun başkanlık için aday oldu.

Kurul, katılımcılar ve divan

Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan olağan genel kuruluna birlik oda başkanları ile delegeler katıldı. 238 delegenin oy kullanacağı seçimin Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, yardımcılığını Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya yaptı.

Birlik mesajı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat birlik ve beraberlik temennisinde bulundu: "Temel amacımız, esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve birlik beraberlik içerisinde yoluna devam edecek. Esnaf camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim en büyük sermayemiz birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bu seçim sürecinin, ahilik geleneğimize yakışır bir şekilde, karşılıklı sevgi, saygı ve barış arzusu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum."

OLTU ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI'NIN OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

OLTU ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI'NIN OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

OLTU ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI'NIN OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adapazarı'nda Heimlich Manevrası Engelli Çalışanı Hayata Döndürdü
2
Kozan'da Kuruyan Deliçay Yeniden Çağladı: Çiftçiler Rahat Nefes Aldı
3
Mersin Tarsus'ta 9 Motopomp Sel Riskini Önledi: 35 Bin Dönüm Kurtarıldı
4
Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği: UNESCO Mirasında Yoğunluk
5
Şirvan'da Kar Yağışı Başladı: İl Özel İdare Ekipleri Seferber
6
Sinop'ta Mübadelenin 103. Yılı Anma Töreni
7
Kurtboğazı Barajı Doluluk Oranı Artıyor: Ankara’da Eriyen Karlar ve Yağış Etkisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları