Oltu Şoförler ve Otomobilciler Odası Seçimi: Fidan, Türkan ve Altun Aday

Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda mevcut Başkan Veysel Fidan, Samih Türkan ve Emre Altun başkanlık için aday oldu.

Kurul, katılımcılar ve divan

Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan olağan genel kuruluna birlik oda başkanları ile delegeler katıldı. 238 delegenin oy kullanacağı seçimin Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, yardımcılığını Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya yaptı.

Birlik mesajı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat birlik ve beraberlik temennisinde bulundu: "Temel amacımız, esnaf ve sanatkarlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek. Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır ve birlik beraberlik içerisinde yoluna devam edecek. Esnaf camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim en büyük sermayemiz birliğimiz ve beraberliğimizdir. Bu seçim sürecinin, ahilik geleneğimize yakışır bir şekilde, karşılıklı sevgi, saygı ve barış arzusu içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum."

