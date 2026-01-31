Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler Toplantısı Erzurum'da

Türk Nöroşirurji Derneği'nin Nörovasküler Bölgesel Toplantısı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum'da yapıldı; 78 uzman katıldı, İntraserebral Hematomlara güncel yaklaşımlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:23
Türk Nöroşirurji Derneği tarafından düzenlenen Nörovasküler Bölgesel Toplantı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum'da gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Yönetim

Toplantı, Nörovasküler Grup Başkanı Prof. Dr. Erhan Türkoğlu başkanlığında yapıldı. Türkiye'nin birçok farklı merkezinden beyin ve sinir cerrahisi ile nöroloji alanında uzman 78 hekim etkinliğe katıldı ve yoğun ilgi gösterildi.

Program ve Ele Alınan Konular

Program kapsamında, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Akyüz ile anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu ev sahipliğinde "İntraserebral Hematomlara Güncel Yaklaşımlar" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Toplantıda alanındaki güncel tanı ve tedavi yaklaşımları paylaşıldı; oturumlar katılımcılar arasında bilgi ve deneyim aktarımına önemli katkı sağladı.

