Adana'da Sel Felaketi: Yüreğir ve Sarıçam'da Evler Sular Altında

Adana'da sağanak sonucu Yüreğir ve Sarıçam'da evleri su basan vatandaşlar kurtarıldı; eşyalar zarar gördü ve altyapı eleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:09
Adana'da Sel Felaketi: Yüreğir ve Sarıçam'da Evler Sular Altında

Adana'da Sel Felaketi: Yüreğir ve Sarıçam'da Evler Sular Altında

Adana'da dün etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı felç etti; birçok mahalle ve sokak sular altında kaldı, evler ve araçlar zarar gördü.

Selin etkileri ve kurtarma çalışmaları

Özellikle Yüreğir ilçesinde derelerin taşmasıyla su seviyesi hızla yükseldi; çok sayıda vatandaş evlerinde ve araçlarında mahsur kaldı. PTT Evleri Mahallesi'nde evleri su basanlar belediye ekipleri ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Mahsur kalanlar ekipler tarafından çıkarıldı; bazıları kepçeyle, bazıları ise komşularının yardımıyla kurtarıldı. Birçok mağdur geceyi akrabalarında veya kurumlar tarafından belirtilen yerlerde geçirdi. Sabah saatlerinde vatandaşlar evlerine dönerek temizlik çalışmalarına başladı ve ağır hasar gören eşyalarını sokağa çıkardı.

Sarıçam'da altyapı tepkisi

Merkez Sarıçam ilçesinde yetersiz altyapı nedeniyle birçok apartmanın bodrumunu su bastı. Bölge sakinleri Sarıçam Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Görgü tanıklarının anlattıkları

Filiz Özbağa: "Hava birden karardı ve yağmur geldi. Sel suları içeri girdi, çırpındık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Herkes çırpındı ama yapabilecek bir şeyimiz yok, ne yapabilirim bilmiyorum. Evimin içindeki suyumuzu tahliye etsinler. Eşyalarım hep su oldu"

75 yaşındaki Yüksel ve Mahmut Kart çifti sel sularından güçlükle çıkarıldı; yaşlı çift yardım talep etti.

Kerim Kıyak: "2019 yılında aynı bölgede yine sel baskını oldu. Yetersiz altyapı ve buradaki sulama kanalıyla derenin ıslah edilmesi lazım. Evin içini birden su bastı, içeride eşim ve çocuklarımla mahsur kaldık, boğulacaktık. Kapı şiştiği için açamadık.Gelip camı kırıp bizi kurtardılar"

Görsel kayıtlar

Yağıştan geriye kalan çamurlu yollar, dron ile görüntülendi ve bölgedeki hasarın boyutu kayıt altına alındı.

