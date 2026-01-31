Aydın Köşk’te Fırtına: Çatılar Uçtu, Duvarlar Yıkıldı

Aydın’ın Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde çıkan şiddetli fırtına çatılara ve duvarlara zarar verdi; can kaybı yok, mahallede maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:17
Sarıçam Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen hasar

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde etkili olan sağanak yağışın ardından çıkan şiddetli fırtına, evlerde ciddi hasara yol açtı.

Rüzgarın şiddeti nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar yola ve bahçelere savrulurken, bazı yapılarda duvarlar yıkıldı. Olaylarda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak mahallede maddi hasar meydana geldi.

Sarıçam Mahallesi Muhtarı Ercan Soytürk, fırtına nedeniyle bazı evlerin çatılarının yerinden ayrıldığını belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması" dedi.

Soytürk, fırtınanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğine dikkat çekerek, can ve mal kayıplarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları