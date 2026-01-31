Harput'ta Dondurucu Soğuk: Buz Sarkıtları Evleri ve Ağaçları Sardı
Elazığ'ın tarihi mahallesinde gece eksi sıcaklıklar etkili oldu
Elazığ’da soğuk havanın etkisiyle, tarihi Harput Mahallesi gece saatlerinde yoğun dondurucu soğukla karşılaştı.
Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonucu evlerin ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Bazı buz sarkıtlarının ağaçları sardığı görüldü; bu görüntüler, mahalledeki kış koşullarının sertliğini ortaya koydu.
TARİHİ HARPUTTA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR