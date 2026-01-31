Harput'ta Dondurucu Soğuk: Buz Sarkıtları Evleri ve Ağaçları Sardı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde gece sıcaklıkların eksi derecelere düşmesiyle çatılarda ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:22
Elazığ'ın tarihi mahallesinde gece eksi sıcaklıklar etkili oldu

Elazığ’da soğuk havanın etkisiyle, tarihi Harput Mahallesi gece saatlerinde yoğun dondurucu soğukla karşılaştı.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonucu evlerin ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı buz sarkıtlarının ağaçları sardığı görüldü; bu görüntüler, mahalledeki kış koşullarının sertliğini ortaya koydu.

TARİHİ HARPUTTA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

