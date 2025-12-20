Hakkâri'de Yasa Dışı Avcılığa Ağır Ceza: 956 bin 619 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Hakkâri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koruma-kontrol faaliyetleri sırasında, vurulmuş bir yaban keçisiyle yakalanan bir şahsa idari para cezası uygulandı.

Olayın Detayları

Kırsal alanlarda devam eden denetimler kapsamında suçüstü yakalanan şahıs hakkında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı. Yaban hayatına zarar verdiği belirlenen kişiye idari para cezası ve tazminat bedeli olmak üzere toplam 956 bin 619 TL ceza kesildi.

Denetimler Sürecek

Yetkililer, özellikle nesli koruma altında bulunan yaban hayvanlarının avlanmasına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

HAKKÂRİ'DE YÜRÜTÜLEN KORUMA-KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA VURULMUŞ YABAN KEÇİSİYLE YAKALANAN ŞAHSA 956 BİN 619 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.