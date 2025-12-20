DOLAR
Hakkâri'de Yasa Dışı Avcılığa Ağır Ceza: 956 bin 619 TL

Hakkâri'de yürütülen koruma-kontrol çalışmasında vurulmuş yaban keçisiyle yakalanan kişiye 956 bin 619 TL idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:05
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Hakkâri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koruma-kontrol faaliyetleri sırasında, vurulmuş bir yaban keçisiyle yakalanan bir şahsa idari para cezası uygulandı.

Olayın Detayları

Kırsal alanlarda devam eden denetimler kapsamında suçüstü yakalanan şahıs hakkında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı. Yaban hayatına zarar verdiği belirlenen kişiye idari para cezası ve tazminat bedeli olmak üzere toplam 956 bin 619 TL ceza kesildi.

Denetimler Sürecek

Yetkililer, özellikle nesli koruma altında bulunan yaban hayvanlarının avlanmasına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

