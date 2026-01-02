Atatürk Arboretumu'nda Kartpostallık Kar Manzarası

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı kentin kuzey kesimlerini beyaza bürüdü. Bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, "Canlı Ağaç Müzesi" olarak da anılan Atatürk Arboretumu Sarıyer’de kartpostallık görüntüler sundu.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları akın etti

Kar yağışıyla birlikte arboretum beyaz bir örtüye gömüldü. Ormanlık alan içinde yer alan göletin yüzeyi donarken, karla kaplanan ağaçlar ve gölette yüzen kuğular masalsı sahneler oluşturdu. Bölgeye kar manzarasını görmek ve fotoğraf çekmek için gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Havadan çekilen görüntülerde arboretumun bembeyaz görünümü dikkat çekti. Ziyaretçiler, İstanbul’un bazı bölgelerinde okulların tatil edildiği bu günlerde nadir görülen kar manzarasının keyfini çıkardı.

Ziyaretçilerin izlenimleri

Şinasi Çiftçi, "Tatil dolayısıyla buraya geldik. Bu kadar karlı olduğunu bilmiyorduk. İyi ki de gelmişiz. Yani güzel bir manzarası var. Göl de güzel gözüküyordu. Yarım saatlik yoldan geldik ama bizim orada kar yok. Burası daha güzel oldu. İstanbul’a bu kadar kar yağacağını tahmin etmedik. İnternette gördüğümüzde böyle değildi, yaz manzarası vardı. Şaşırdım, zaten çok da güzel olmuş. Çok harika bir yer. Geldiğimize memnunuz" dedi.

Fidan Çiftçi ise, "Ailemizle beraber buraya gezmeye geldik. Çok güzel oldu. Burayı biliyorduk ama daha önce gelmemiştik. Fotoğraflardan manzarası çok güzel gözüküyordu. Biz de tatili fırsat bilerek buraya geldik. Kar manzarası ayrı bir hava katmış. Kar yağışını beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu" diye konuştu.

Berrin Ay Çiftçi de, "Burayı bembeyaz beklemiyordum. Aslında ben burada hiç kar beklemiyordum. Benim için bu manzara şaşırtıcı oldu. Manzarası çok güzel. Burayı internetten fotoğraflarda görüyorduk. Gelmek bugüne kısmetmiş" ifadelerini kullandı.

