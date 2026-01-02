Siirt'te Karla Mücadele Hayat Kurtardı: Ambulanslar Zamanında Ulaştı

İl Özel İdare ekipleri zorlu kış koşullarında seferber oldu

Siirt İl Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara zamanında ulaşmasını sağlıyor.

Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesi Sökmen Mezrası'nda 35 yaşındaki Eyüp Epçeler için ekipler hızla harekete geçti. Yolun açılmasıyla hasta ambulansa ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü'nde doğum sancıları başlayan Ruken Karaman'a ulaşmak için başlatılan çalışmalar, yoğun kar yağışı ve zorlu arazi koşullarına rağmen yaklaşık 3-3,5 saat sürdü. Yolun ulaşıma açılmasının ardından Karaman, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Damdan düşerek yaralanan 9 yaşındaki C.A. isimli çocuk da karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulansa ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü'nde hidrosefali hastalığı bulunan 6 yaşındaki çocuk için gelen ihbar üzerine ekipler hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda yapılan çalışmalar sonucunda hastaya ulaşıldı ve bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri küçük çocuğu tedavi altına aldı.

Karla mücadele ekipleri, ambulansın güvenli şekilde dönüş yapabilmesi için gece saatlerinde de yol açma çalışmalarını sürdürerek ambulansa eşlik ediyor.

Siirt İl Özel İdaresi, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlara rağmen karla mücadele ve acil durum çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YOLLARI AÇARAK HASTALARA ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILMASINI SAĞLIYOR