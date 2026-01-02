DOLAR
43,03 -0,19%
EURO
50,45 0,29%
ALTIN
5.979,1 -0,23%
BITCOIN
3.874.545,38 -2,01%

Siirt'te Karla Mücadele Hayat Kurtardı: Ambulanslar Zamanında Ulaştı

Siirt İl Özel İdare ekipleri, karlı yolları açarak Beğendik, Bilgili, Cevizlik ve diğer köylere ambulans ulaşımını sağlayıp hastalara zamanında müdahale edilmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 21:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:34
Siirt'te Karla Mücadele Hayat Kurtardı: Ambulanslar Zamanında Ulaştı

Siirt'te Karla Mücadele Hayat Kurtardı: Ambulanslar Zamanında Ulaştı

İl Özel İdare ekipleri zorlu kış koşullarında seferber oldu

Siirt İl Özel İdare ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara zamanında ulaşmasını sağlıyor.

Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesi Sökmen Mezrası'nda 35 yaşındaki Eyüp Epçeler için ekipler hızla harekete geçti. Yolun açılmasıyla hasta ambulansa ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü'nde doğum sancıları başlayan Ruken Karaman'a ulaşmak için başlatılan çalışmalar, yoğun kar yağışı ve zorlu arazi koşullarına rağmen yaklaşık 3-3,5 saat sürdü. Yolun ulaşıma açılmasının ardından Karaman, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Damdan düşerek yaralanan 9 yaşındaki C.A. isimli çocuk da karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulansa ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü'nde hidrosefali hastalığı bulunan 6 yaşındaki çocuk için gelen ihbar üzerine ekipler hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda yapılan çalışmalar sonucunda hastaya ulaşıldı ve bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri küçük çocuğu tedavi altına aldı.

Karla mücadele ekipleri, ambulansın güvenli şekilde dönüş yapabilmesi için gece saatlerinde de yol açma çalışmalarını sürdürerek ambulansa eşlik ediyor.

Siirt İl Özel İdaresi, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlara rağmen karla mücadele ve acil durum çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YOLLARI AÇARAK HASTALARA ZAMANINDA MÜDAHALE...

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YOLLARI AÇARAK HASTALARA ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILMASINI SAĞLIYOR

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ YOLLARI AÇARAK HASTALARA ZAMANINDA MÜDAHALE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 14 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
2
Amasya Merzifon'da Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
3
Ankara'da Buz Gibi Gün: Termometreler -18'e Düştü
4
Siirt'te Karla Mücadele Hayat Kurtardı: Ambulanslar Zamanında Ulaştı
5
Hakkari-Van Karayolu Çığ Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Artvin'de Çığ Aramalarına Gece ve Tipi Nedeniyle Ara Verildi
7
Şırnak'ta 7 Yılın En Yoğun Karı: Kurumlar Sahada Gücünü Gösterdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları