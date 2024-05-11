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Hakmar’dan tüm ev hanımlarını çıldırtan kampanya! Çeyizi eksik kalan kaçırmasın

Hakmar müşterileri için süğrekli olarak hem kaliteli ürünleri sunuyor hem de benzersiz indirim kampanyaları düzenliyor. Bu çerçevede yeni aktüel katalog 9 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak ve birçok mutfak ürününü uygun fiyatlarla satışa sunacak.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:37
Hakmar’dan tüm ev hanımlarını çıldırtan kampanya! Çeyizi eksik kalan kaçırmasın

Hakmar Market'in son kataloğunda cazip teklifler ve indirimler sizi bekliyor. Ayrıca ucuz sürahiler ve tabak tutucular da 9 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak. Aşağıda yer alan katalog, 9 Mayıs tarihli ürün kataloğudur.

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu

Hakmar 9 Mayıs 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu











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