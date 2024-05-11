Hakmar’dan tüm ev hanımlarını çıldırtan kampanya! Çeyizi eksik kalan kaçırmasın

Hakmar müşterileri için süğrekli olarak hem kaliteli ürünleri sunuyor hem de benzersiz indirim kampanyaları düzenliyor. Bu çerçevede yeni aktüel katalog 9 Mayıs 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak ve birçok mutfak ürününü uygun fiyatlarla satışa sunacak.