'Toska' Sergisi CerModern'de Açılışını Yaptı

Sanatçı Halis Efe Saral'ın 'Toska' sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında AA muhabirine konuşan Saral, bu beşinci kişisel sergisine isim olarak Rusça 'Toska' kelimesini seçtiğini aktardı. Saral, Toska kelimesinin, içe dönük, kişisel bunalım yaşayan ve yalnızlık ile melankoli gibi duygusal süreçler geçiren kişiler için kullanıldığını belirtti.

Yalnızlık Teması Öne Çıkıyor

Sanatçı, bu terimi eserlerinde işlediği yalnızlık temasıyla bağlantılı olduğu için kullandığını vurgulayarak, 'Eserler genel olarak yalnızlık, melankoli, içe dönüş ve varoluşsal sorgulamalar üzerine kurulu.' diye ekledi. 'Toska' sergisindeki eserlerini yağlı boya tekniğiyle çalıştığını ifade eden Saral, portre ağırlıklı kompozisyonların yer aldığını da belirtti.

50 Eserlik Bir Seri

Sergide 18 eserinin sergilendiğini paylaşan Saral, genel toplamda 'Toska' serisinin 50 esere ulaşacağını söyledi. 'Toska', insanların kendi yalnızlıklarını tanımasını amaçlayan bir seri olarak ortaya çıkacak. Saral, 'Bu seride insanlar kendi yalnızlıklarını keşfetme fırsatına sahip olabilir. Her insan bir dönemini yalnız geçirir, bu yüzden insanların kendine dair bir şeyler bulabileceğini düşünüyorum.' dedi.

Ziyaret Bilgileri

CerModern'de sanatseverlerle buluşan sergi, 23 Şubat'a kadar, pazartesi günleri hariç diğer günlerde ziyaret edilebilir.

Sanatçı Halis Efe Saral'ın "Toska" sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Halis Efe Saral'ın "Toska" sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu.