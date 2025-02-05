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Halis Efe Saral'ın 'Toska' Sergisi CerModern'de Sanatseverlerle Buluşuyor

Halis Efe Saral'ın 'Toska' sergisi 7 Şubat'ta CerModern'de ziyarete açılıyor. Sergi, insan ruhunun derinliklerine dokunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:20
Halis Efe Saral'ın 'Toska' Sergisi CerModern'de Sanatseverlerle Buluşuyor

'Toska' Sergisi CerModern'de Açılıyor

Sanatçı Halis Efe Saral'ın merakla beklenen 'Toska' sergisi, CerModern'de 7 Şubat'ta sanatseverlerle buluşuyor. CerModern'den yapılan açıklamaya göre, genç sanatçı Saral, insan ruhunun derin çalkantılarını, yalnızlık ve kimlik arayışlarını sanatsal bir dille yansıtıyor.

Serginin Teması

'Toska' sergisi, her figürün belirsizlikle şekillenen bir dünyada insanın kendini tanıma, geçmişle hesaplaşma ve geleceğe dair kaygılarla yüzleşme sürecini izleyiciye sunuyor. Sanatçı, izleyiciyi yalnızca bir sanat eserine bakmaya değil, o eserin içinde kendi iç dünyasını keşfetmeye teşvik ediyor.

Ziyaret Detayları

'Toska' sergisi, 23 Şubat'a kadar pazartesi günleri hariç, haftanın her günü ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için şimdiden planlarını yapmalı.

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