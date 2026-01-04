DOLAR
Hamzalar Köyü'nde Kapalı Yol Açıldı — Hasta Hastaneye Sevk Edildi

Adıyaman Gölbaşı Hamzalar köyündeki kapanan yol, yol açma ekiplerinin çalışmasıyla açıldı; sağlık ekipleri hastayı Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:58
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyü'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği bir durumda, sağlık ve yol açma ekipleri seferber oldu.

Olayın Detayları

Rahatsızlanan bir köy sakininin durumu üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yapıldı. Kapanan köy yolunun ulaşıma kapalı olması durumu ilgili birimlere bildirildi.

Müdahale ve Sevk

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinasyonunda harekete geçen yol açma ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir çalışma yürüterek kapalı yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yolun açılmasıyla birlikte köye giriş yapan sağlık ekipleri, rahatsızlanan vatandaşa evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hasta, daha sonra ambulanslarla güvenli bir şekilde Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde hasta zamanında sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.

