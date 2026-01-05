Hasköy-Mutki güvenlik yolunda çığ riskine rağmen karla mücadele sürüyor

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolu, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle ulaşıma kapandı. Bölgede artan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için yoğun mesai harcıyor.

Bazı kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu güzergahta ekipler, fırtına ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu şartlar nedeniyle 1 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte açabilen ekipler, hava durumunun elverişli olması halinde yolu 3 gün içinde trafiğe açmayı hedefliyor.

Operatörlerden uyarı ve saha çalışmaları

İş makinesi operatörü İdris Karakan, tipinin etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri kış şartlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Karakan, yolun açık tutulabilmesi için teyakkuz halinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "İki iş makinesiyle Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Bazı bölgelerde tipi ve çığ düşmesi nedeniyle kar kalınlığı 2-3 metreye ulaşmış durumda. Bu nedenle işimiz daha da zorlaşıyor. İnşallah 2-3 gün içerisinde köye ulaşarak yolu açacağız. Ancak zaman zaman iş makinelerinin sesiyle kolayca çığ düşebiliyor, bu da bizi oldukça etkiliyor. Bazı yerlerde çığ riski, bazı yerlerde ise tipinin yolu doldurması sıkıntı oluşturuyor. Öyle ki bazı noktalarda 1 kilometrelik yolu ancak 1-2 saatte ilerleyebiliyoruz. Bu durum çalışmalarımızı ciddi şekilde zorlaştırıyor."

Bir diğer operatör Ahmet Karagüzel ise, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri olarak çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Karagüzel, yolun şu an 7. kilometresinde olduklarını ve bazı alanlarda 2-3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi: "Allah nasip ederse 2 gün içerisinde Mutki ilçesine ulaşacağız."

