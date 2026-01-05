DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Hasköy-Mutki Güvenlik Yolunda Çığ Riskine Rağmen Karla Mücadele Sürüyor

Muş-Bitlis arasındaki Hasköy-Mutki güvenlik yolunda, kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi bulurken ekipler çığ ve fırtına riskine rağmen yolu açmak için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:44
Hasköy-Mutki Güvenlik Yolunda Çığ Riskine Rağmen Karla Mücadele Sürüyor

Hasköy-Mutki güvenlik yolunda çığ riskine rağmen karla mücadele sürüyor

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolu, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle ulaşıma kapandı. Bölgede artan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için yoğun mesai harcıyor.

Bazı kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu güzergahta ekipler, fırtına ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu şartlar nedeniyle 1 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte açabilen ekipler, hava durumunun elverişli olması halinde yolu 3 gün içinde trafiğe açmayı hedefliyor.

Operatörlerden uyarı ve saha çalışmaları

İş makinesi operatörü İdris Karakan, tipinin etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri kış şartlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Karakan, yolun açık tutulabilmesi için teyakkuz halinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "İki iş makinesiyle Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Bazı bölgelerde tipi ve çığ düşmesi nedeniyle kar kalınlığı 2-3 metreye ulaşmış durumda. Bu nedenle işimiz daha da zorlaşıyor. İnşallah 2-3 gün içerisinde köye ulaşarak yolu açacağız. Ancak zaman zaman iş makinelerinin sesiyle kolayca çığ düşebiliyor, bu da bizi oldukça etkiliyor. Bazı yerlerde çığ riski, bazı yerlerde ise tipinin yolu doldurması sıkıntı oluşturuyor. Öyle ki bazı noktalarda 1 kilometrelik yolu ancak 1-2 saatte ilerleyebiliyoruz. Bu durum çalışmalarımızı ciddi şekilde zorlaştırıyor."

Bir diğer operatör Ahmet Karagüzel ise, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri olarak çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Karagüzel, yolun şu an 7. kilometresinde olduklarını ve bazı alanlarda 2-3 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi: "Allah nasip ederse 2 gün içerisinde Mutki ilçesine ulaşacağız."

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİ İLE BİTLİS'İN MUTKİ İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GÜVENLİK YOLUNDA, KAR...

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİ İLE BİTLİS'İN MUTKİ İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GÜVENLİK YOLUNDA, KAR KALINLIĞININ YER YER 2 METREYİ BULDUĞU BÖLGEDE EKİPLER ÇIĞ VE FIRTINA RİSKİNE RAĞMEN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

MUŞ'UN HASKÖY İLÇESİ İLE BİTLİS'İN MUTKİ İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GÜVENLİK YOLUNDA, KAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Mevsiminde Yağan Kar Fındık Üreticisine Umut Verdi
2
Ankara'da Alışılmadık Karar: Nafakayı Kadın Ödemek Zorunda Kaldı
3
Meke Gölü'nde Karlı Gün Batımı Büyüledi
4
Bingöl'de karla mücadele: 256 köy yolu ulaşıma açıldı, 24 yol için çalışmalar sürüyor
5
Araklı'da Doğa Yürüyüşü: Asmasu Şelalesi'ne 10 km Rota
6
Abant Gölü'nde Buz Kırıldı: Genç Çitlere Tutunarak Suya Düşmekten Son Anda Kurtuldu
7
Kars'ta HES'te Eksi 30'da 'Buz Kırma' Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları