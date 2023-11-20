Hastanelere KPSS'siz sınavsız personel alımı başladı! Ayda 20.000 TL kazanmak isteyen hemen başvuruyor

Şehir hastaneleri, sürekli genişleyen hizmet ağı ve artan ihtiyaçlarına ayak uydurabilmek için yeni personel alımını hızlandırıyor. KPSS kriterlerini ortadan kaldıran bu yeni işe alım süreci, en az lise mezunu adaylara kapı açarak, daha geniş bir iş yelpazesi yaratıyor.

ŞEHİR HASTANELERİNE İŞÇİ ALIMI

Şehir hastaneleri gün geçtikçe daha fazla personele ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda, hemşire, doktor, güvenlik görevlisi, depo elemanı, tıbbi sekreter ve hasta bakıcı gibi çeşitli pozisyonlarda iş fırsatları sunuluyor. Başvurular şehir hastanesinin resmî web sitesinden yapılabilecek. Adayların özgeçmiş hazırlamaları ve çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir. KPSS kriteri aranmaksızın yapılan bu işe alımlarda en azından lise diploması gibi temel şartlara odaklanılıyor. Kontenjan sınırlı olduğundan adayların erken başvurmaları tavsiye edilmektedir.





Şehir hastanesi çalışanlarının beklenen maaş aralığı 19-21 bin aralığında değişiyor. Bu, sektördeki diğer pek çok işe kıyasla oldukça rekabetçi bir maaş seviyesidir. Çalışma koşulları ve güvence altına alınması gereken diğer sosyal haklar da adayların bu fırsatlardan yararlanmaları için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Şehir hastanesinde iş bulmak, sadece hemen iş bulma fırsatı değil, aynı zamanda uzun vadeli kariyer planlamanız için oldukça iyi bir fırsattır.