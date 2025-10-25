Hatay'da 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali, kortej yürüyüşü ve temsili zeytin hasadıyla açıldı.

Kortej yürüyüşü ve sembolik hasat

Festival, Büyükşehir Belediyesi, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından organize edildi. Açılışta düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından temsili zeytin hasadı gerçekleştirildi ve festivalin 9. yılı anısına 9 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Başkan Sarı'nın açıklamaları

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilçede zeytinciliğin önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, buradaki çiftçilerimizin üreticilerimizin ürettikleri ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda daha tanınabilir bir alana götürmek. 9 yıldır bunu başarıyla gerçekleştirdik." dedi. Sarı, festivalin önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla devam edeceğini de belirtti.

Katılımcılar ve program

Kortej yürüyüşü ve temsili hasada AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, yarın da çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kortej yürüyüşü ve zeytin hasadıyla başladı.