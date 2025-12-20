Hatay'da Aralıkta Meyve Veren Erik Ağacı Dikkat Çekti

Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde bir binanın otoparkında bulunan erik ağacının aralık ayında meyve vermesi, çevrede yaşayanların dikkatini çekti.

Yağışlı iklimiyle bilinen kentte son yıllarda hissedilen kurak dönem ve mevsim kaymaları, ağaçların dönem dışı çiçeklenme ve meyve verme süreçlerini etkiledi. Bölgedeki iklim değişimi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Otoparktaki erik ağacı kasım ayında çiçek açtıktan sonra aralık ayında meyve verdi. Bu sıra dışı gelişme, normal şartlarda nisan ayında gerçekleşmesi beklenen meyve döneminden farklılık gösterdi.

Vatandaşın İfadesi

Fatih Demirci olayı şöyle anlattı: "Bu ağacımız 20 gün önce çiçek açmıştı. Ben de takip ediyordum, bugün de baktım meyveleri olmuş mu diye. Sabah baktığımda gayet güzel meyveleri oluşmuş. Normalde nisan ayında olması lazım ama iklimlerin değişmesinden dolayı meyvelerin de uyanma zamanı değişmiş. Bunlar hayra alamet şeyler değil"

Olay, bölgedeki iklim değişikliğinin tarımsal döngüler üzerindeki etkilerini ve mevsim normallerindeki kaymaları gözler önüne serdi.

