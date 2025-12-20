DOLAR
Hatay'da Aralıkta Meyve Veren Erik Ağacı Dikkat Çekti

Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde bir erik ağacı kasımda çiçek açıp aralıkta meyve verince vatandaşlar iklim değişikliğini konuştu.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:50
Hatay'da Aralıkta Meyve Veren Erik Ağacı Dikkat Çekti

Hatay'da Aralıkta Meyve Veren Erik Ağacı Dikkat Çekti

Hatay'ın Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde bir binanın otoparkında bulunan erik ağacının aralık ayında meyve vermesi, çevrede yaşayanların dikkatini çekti.

Yağışlı iklimiyle bilinen kentte son yıllarda hissedilen kurak dönem ve mevsim kaymaları, ağaçların dönem dışı çiçeklenme ve meyve verme süreçlerini etkiledi. Bölgedeki iklim değişimi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Otoparktaki erik ağacı kasım ayında çiçek açtıktan sonra aralık ayında meyve verdi. Bu sıra dışı gelişme, normal şartlarda nisan ayında gerçekleşmesi beklenen meyve döneminden farklılık gösterdi.

Vatandaşın İfadesi

Fatih Demirci olayı şöyle anlattı: "Bu ağacımız 20 gün önce çiçek açmıştı. Ben de takip ediyordum, bugün de baktım meyveleri olmuş mu diye. Sabah baktığımda gayet güzel meyveleri oluşmuş. Normalde nisan ayında olması lazım ama iklimlerin değişmesinden dolayı meyvelerin de uyanma zamanı değişmiş. Bunlar hayra alamet şeyler değil"

Olay, bölgedeki iklim değişikliğinin tarımsal döngüler üzerindeki etkilerini ve mevsim normallerindeki kaymaları gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

