Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı

Hatay otogarında fenalaşan kadına HBB güvenlik personelinin eğitimli müdahalesi hayat kurtardı; belediyenin ilk yardım eğitimleri etkin rol oynadı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:21
Hatay'da Antakya ilçesi otobüs terminalinde, nedeni bilinmeyen bir düşme sonucu yere yığılan bir kadına ilk müdahale, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli olan güvenlik görevlisinden geldi.

HBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitiminin verdiği bilinç sayesinde görevli, vakit kaybetmeden müdahale ederek sağlık ekiplerinin yönlendirmesine kadar süreci yönetti.

Olayı gerçekleştiren HBB personeli, durumu şöyle aktardı: "HBB İlk Yardım Eğitim Merkezi’nden ilk yardım eğitimimi aldım. Vatandaşı yere düştükten sonra fark ettim, olay yeri güvenliğini alıp vatandaşın bilincini kontrol ettim. Bilinç seviyesinde azalma olduğunu anlayıp ayaklarını yerden 30 cm yukarı kaldırarak şok pozisyonu verdim. Beynine ve kalbine yeterince kan gitmesini amaçladım. Vatandaşın 112’ye sevkini hızlıca sağladım. HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e eğitime verdiği katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum"

Yetkililer, acil durumlarda bilinçli ve hızlı müdahale edebilecek personel sayısını artırmak amacıyla düzenledikleri ilk yardım kursları ve seminerlerine devam ettiklerini belirtti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları