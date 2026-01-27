Yüksekova'da Sıcaklık Eksi 25 Derece: Seyir Halindeki Kamyonet Arızalandı

Yüksekova'da sıcaklık -25 dereceye düşünce İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki Yaşar Onaylı'nın kamyoneti arıza yaptı; vatandaşlar aracı itip halatla sanayiye çekti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:08
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar ilçede ulaşımı aksattı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan çetin kış şartları sonucu hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşerek yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakırken, Meteoroloji verileri son on yılın en düşük sıcaklık değerlerinin ve en yüksek kar kalınlığının kaydedildiğini gösteriyor.

Olay, İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yaşar Onaylı idaresindeki kamyonetin aniden stop etmesiyle meydana geldi. Araç, aşırı soğuğun etkisiyle yol ortasında çakılı kalınca trafik akışında duraksamalar yaşandı.

Sürücü Yaşar Onaylının çaresiz kaldığı sırada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen vatandaşlar, aracı imece usulüyle metrelerce iterek yol kenarına çekmeye çalıştı; çabalar sonuç vermeyince araç başka bir vasıta ile halatlanarak çekici yardımıyla sanayiye götürüldü.

Yaşar Onaylı yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi görmesiyle aracım seyir halindeyken yol ortasında çalışamaz duruma geldi. Çevredeki vatandaşlar yardıma geldi, aracı ittiler ama çalışmadı. Şimdi başka bir araç çağırıp halatla sanayiye çekeceğiz"

Uzmanlar, bölgede etkili olan ekstrem soğuklar nedeniyle vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, trafiğe çıkacakların ise araç bakımlarını kış şartlarına göre eksiksiz yapmaları gerektiğini hatırlattı.

