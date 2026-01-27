Ufuk Özkan'ın 2011 Organ Nakli Ziyareti Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:29
Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan hakkında ortaya çıkan yeni görüntüler, sanatçının 2011 yılında Antalya'da organ nakli hastalarını ziyaret ettiğini gösteriyor. Görüntüler, Özkan’ın o dönemde nakil bekleyen hastalara moral verdiğini gözler önüne seriyor.

Tedavi geçmişi ve donör arayışı

Ufuk Özkan, 2023 Temmuz ayında siroz ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurmuş; yaklaşık 14 gün yatarak tedavi görmüş ve o dönem için nakil gereksinimi bulunmadığı değerlendirilerek taburcu edilmişti. 2024 yılı içinde yeniden rahatsızlanan Özkan yaklaşık bir hafta yatarak tedavi gördü. Ardından 2025 Ağustos ayında yaklaşık 20 günlük bir tedavi süreci geçirildi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda karaciğer nakli kararı alındı.

10 Ocak günü tekrar rahatsızlanarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan Özkan için canlı donör aranıyor. Sürecin aciliyetle devam ettiği, tıbbi olarak 3 donör adayının uygun olabileceği belirlenirken henüz donör seçimi ve yasal süreçlerin tamamlanmadığı bildirildi.

2011 Antalya ziyareti ve açıklamalar

Ortaya çıkan görüntülerde, Özkan’ın 2011 yılında Antalya Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Bölümü’ndeki hastaları ziyaret ettiği görülüyor. Nakil olan ve olacak hastalarla vakit geçiren oyuncu, ziyaretin sebeplerinden birinin yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok olduğunu söyledi.

Özkan ziyaretiyle ilgili olarak, "Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca babasının tedavi gördüğü bir hastanede organ bağış formu doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını belirtti.

Ufuk Özkan’ın sağlık durumu ve donör arayışına ilişkin gelişmeler, yetkili sağlık kurumları ve aile tarafından kamuoyuna bildirilmeye devam edecek.

UFUK ÖZKAN (ARŞİV)

UFUK ÖZKAN (ARŞİV)

UFUK ÖZKAN (ARŞİV)

