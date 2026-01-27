Kulp’ta hayat normale döndü: Kar yığınları kamyonlarla taşındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yığınları belediye ekiplerince iş makineleriyle kamyonlara yüklenip kent dışına taşındı; yollar açıldı, trafik ve esnaf normale döndü.

Diyarbakır’ın Kulp merkezinde trafik ve esnaf hareketliliği tekrar başladı

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda biriken kar yığınlarını iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına sevk etti. Yapılan temizlik çalışmaları sonucu ilçe merkezinde trafik akışı ve esnaf hareketliliği yeniden normale döndü.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken kar kütleleri, özellikle ilçe merkezindeki dükkan önlerini kapatmış ve araç park alanlarında sıkıntı yaratmıştı. Belediye ekipleri, biriken karları öncelikli olarak iş makineleriyle temizleyip kamyonlara yükledi.

Temizlik çalışmaları kapsamında toplanan kar yığınları, ilçe dışındaki belirlenmiş bölgelere sevk edilerek kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından araçlar cadde kenarlarına park edebilir hale gelirken, esnaf dükkanlarını yeniden açıp işlerine döndü ve ilçe merkezinde hayatın olağan akışı gözlendi.

Vatandaşlar rahatladı. İlçe sakinlerinden Murat Nergiz, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek, ”Son birkaç gündür yağan yoğun kar nedeniyle ilçe merkezinde yolların kenarında büyük kar yığınları oluşmuştu. Araçlarımızı park edecek yerimiz dahi kalmamıştı. Ancak belediye ekipleri karları temizleyince rahat bir nefes aldık. Şimdi hem araç park yeri bulabiliyoruz hem de işlerimize daha rahat gidip geliyoruz” dedi.

Çalışmaların mahalle aralarında da sürdüğü belirtilirken, belediye yetkililerinin kar yağışının tekrar etmesi ihtimaline karşı ekiplerini hazır tuttuğu öğrenildi.

