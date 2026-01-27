Aksu'da Seralarda Hasar Tespiti: Büyükşehir Hızla Müdahale Ediyor

Antalya’nın Aksu ilçesinde 22 Ocak akşamından itibaren etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde zarar gören seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hızla harekete geçecek.

Çalışmalar, seracılığın yoğun olduğu Aksu'ya bağlı Karaçalı, Kemerağzı, Kundu, Güzeloluk, Kumköy ve Topallı mahallelerinde yerinde incelemeler şeklinde yürütülüyor.

Değerlendirmeler sürüyor

Saha ekipleri, birçok seranın sular altında kaldığını ve üretimde kullanılacak ürünlerde ciddi zarar oluştuğunu tespit etti. Her daim vatandaşın yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için gerekli değerlendirmeleri yapıp desteği sağlayacak.

Seyit Emre Bilici (Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisi) şöyle dedi: "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ilk günden bu yana sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi de Aksu ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesinde, zarar gören çiftçilerimizin yanındayız. Burada çiftçilerimizin zayiatları ne kadar, sel kaynaklı nasıl bir mağduriyet yaşadılar diye, hepsini tek tek not alıp, değerlendirmeye alıyoruz."

Büyükşehir'e teşekkür

Hasarlarının büyük olduğunu anlatan çiftçi Adil Sargın, "Bütün üretici arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yağmurlar sonucunda seralarımızda hasarlar yaşandı, öncelikle kendimiz seralardaki suyu boşaltmaya çalıştık, sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen yardımımıza koştu. Sağ olsunlar hemen geldiler, ilgilendiler. Hasar tespitinde bulunuyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticinin yanında oluyor. Birçok destek veriyor. Hayvancılıkla ilgili de destekler veriyor. Büyükşehir Belediyesi yanımıza gelip, bize destek verdiği için teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN OLUŞAN SEL FELAKETİNDE ZARAR GÖREN SERALARDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.