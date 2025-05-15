Hataybot Robot Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması", büyük bir coşkuyla sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere, Valilik koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen ödül töreninde ödülleri takdim edildi.

Yarışmaya Yoğun Katılım

Hatay Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 470 takım ve toplamda 1739 öğrenci katılım gösterdi. Öğrenciler, 7 farklı kategoride tasarladıkları robotlarla başarı elde etmek için yarıştı.

Ödül Töreni ve Etkinlikler

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, yarışmaya katılan tüm öğrencilere tebriklerini iletti. Tüysüz, bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin gelecekte de sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca, yarışma kapsamında öğrencilerden oluşan koro şarkı seslendirdi ve halk oyunları gösterileri ile etkinlik bir eğlenceye dönüştü.

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.