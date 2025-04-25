Hataylı Esnafın Kurtarıcısı: Depremde Uyanmasını Sağlayan Köpeği Fındık

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem, hayatları alt üst eden bir felaketti. Ancak, oto kılıfı döşeme ustası Rasim Zorla, can dostu **Fındık** ile bu zor günleri atlatmaya çalışıyor.

60 yaşındaki Zorla, deprem sırasında evinde uyurken, Pekinez cinsi köpeği Fındık'ın havlaması sayesinde eşini uyandırarak dışarı çıkmayı başardı. Hem evi hem de Dumlupınar Mahallesi’ndeki iş yeri hasar gören Zorla ve eşi, sonra İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Sakarya Konteyner Kenti'ne yerleşmek zorunda kaldı. Bu süreçte, depremzede esnaflar için kurulan Ahi Evran Konteyner Çarşı sayesinde tekrar mesleğine adım attı.

Zorla, atölyesinde koltuk ve tavan kılıfı döşeyerek iş hayatına geri dönerken, Fındık'ı da her zaman yanına alıyor. Zorla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fındık'ı 2 aylıkken sahiplendim. Onun sevgisi bambaşka. Deprem anında onun havlamasıyla ayağa kalktık. O günler gözümde canlandığında ağlayasım geliyor," dedi.

Zorla, köpeğiyle arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgularken, sanayi esnafının da Fındık'a sevecen yaklaştığını belirtti. "Fındık herkesi sevgiyle karşılıyor, oynamak istiyor. Buradaki herkes de onu tanıyor, seviyor; adeta sanayinin maskotu oldu," şeklinde konuştu. Zorla, bu zor günlerinde köpeğinin ona büyük destek sağladığını ifade etti.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde evi ve iş yeri hasar gören oto kılıfı döşeme ustası Rasim Zorla, afet sırasında havlayarak uyanmasını sağlayan köpeği "Fındık"a özenle bakıyor. Rasim Zorla, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde evi ve iş yeri hasar gören oto kılıfı döşeme ustası Rasim Zorla, afet sırasında havlayarak uyanmasını sağlayan köpeği "Fındık"a özenle bakıyor. Rasim Zorla, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.