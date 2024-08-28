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Hattuşa'da 3.300 Yıllık Süsleme Parçası Keşfedildi

Boğazkale Müzesi'nde sergilenen antik dönem süsleme parçası, tarihi ve sanatsal özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:00
Hattuşa'da 3.300 Yıllık Süsleme Parçası Keşfedildi

Boğazkale Müzesi'nde Tarihi Eser Sergileniyor

Çorum'un Boğazkale ilçesinde, Hattuşa Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 3.300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Süsleme Parçasının Özellikleri

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve 10 santimetre genişliğinde olan bu parça, parlak bir zemin üzerinde çizilmiş olan bir sfenks, bir aslan ve iki yaşam ağacı figürü taşıyor.

Önemli Bir Keşif

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Andreas Schachner'ın başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Hattuşa'nın Büyük Kale bölgesinin kuzey batı yamacında bu eser bulundu. Yapılan bilimsel incelemeler, parçada yer alan figürlerin muhtemelen bir masa ya da kutu üzerindeki süs eşyası olduğunu gösteriyor.

Öne Çıkan Sanatsal Özellikler

Prof. Dr. Schachner, süsleme parçasının, Doğu Akdeniz kültürlerine ait net bir sahne betimlemesi olduğuna dikkat çekti. Sfenks ve aslan figürleri, Miken uygarlığı ile Doğu Akdeniz dünyası arasında bir bağ olduğunu vurguluyor.

Tarihsel ve Kültürel Bağlam

Bu eser, büyük ihtimalle bugünkü Suriye’nin kuzey bölgelerinden veya Levant kıyı şeridindeki kentlerden gelmektedir. Schachner, eserin muhtemelen M.Ö. 13. yüzyılın ilk yarısında yapıldığını ve Hitit İmparatorluğu'nun en şatafatlı dönemine ait olduğunu belirtti.

Schachner, "Bu eser, Hattuşa'daki dış ilişkileri daha iyi anlamamız için önemli bir ipucu sunuyor. Eserimizin kısa sürede Boğazkale Müzesi'ne kazandırılmasından mutluluk duyuyoruz," diye ekledi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık...

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık...

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık...

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık...

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık...

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık...

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık...

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 300 yıllık kemik süsleme parçası, Boğazkale Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

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