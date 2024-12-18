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Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

TEB, Hyundai ile başlattığı kampanya ile 350.000 TL faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Aralık ayı sonuna kadar geçerli!

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:18
Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

350.000 TL'ye Ulaşmanın Yolu: TEB'den Yeni Kredi Kampanyası

Otomobil alacaklar için Aralık ayı, cazip fırsatlarla dolu geçiyor. TEB Oto Finans, yeni kredi kampanyası ile bütçenize uygun, esnek ödeme seçenekleri ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Türkiye’nin önde gelen otomobil markaları ile iş birliği sayesinde hem sıfır hem de ikinci el araçlara kolay erişim sağlanıyor.

TEB Oto Finans Kampanyaları

Sıfır Km Taşıt Kredisi: Hayalinizdeki sıfır kilometre araca sahip olmak için TEB Oto Finans'ın özel kampanyalarını kaçırmayın. Yetkili satıcılarda sizi bekleyen avantajlı seçenekler ile bütçenize zarar vermeden istediğiniz araca ulaşabilirsiniz.

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

İkinci El Taşıt Kredisi: Bütçenize uygun ikinci el bir araç arıyorsanız, TEB Oto Finans'ın hızlı ve pratik kredi süreçleri sayesinde hayalinizdeki araca kısa sürede sahip olabilirsiniz.

Hyundai Kredi Kampanyası

Aralık ayı boyunca TEB Oto Finans ile yapılan yeni kampanyada, Hyundai markası dikkat çekiyor. 350.000 TL’ye kadar %0'dan başlayan faiz oranları ile 12 ay vade ile hayallerinizdeki araca ulaşmak artık mümkün. Bu eşsiz fırsatla otomobil sahibi olmanın kapısını aralayın!

TEB Oto Finans Başvuru Kolaylığı

TEB Oto Finans'a başvurmak oldukça basit! En yakın TEB şubesini veya anlaşmalı satış noktalarını ziyaret ederek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca, TEB Oto Finans’ın internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden online başvuru yaparak süreci hızlandırabilirsiniz.

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