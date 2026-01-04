Hazarbaba Kayak Merkezi Sezonu Fırtına Nedeniyle Açamadı

Göl manzaralı tesis, kar olmasına rağmen fırtına engeliyle karşılaştı

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Kayak Merkezi, göl manzarasıyla dikkat çekmesine karşın yaşanan fırtına nedeniyle sezonu açamadı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan merkezde, geçmiş yıllara göre kar kalınlığının daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Ancak etkili olan fırtına zemindeki karı götürdü ve pistler kayak sporuna uygun hale gelmedi.

Tesis yetkilileri ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederken, Hazar Gölü manzaralı kafeteryanın vatandaşların hizmetine devam ettiğini aktardı.

İşletme yetkilisi Oğuzhan Ercan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef geçmiş yıllara göre, kar kalınlığı Hazarbaba Kayak Merkezinde daha yüksek seviyelere ulaştı ancak yoğun fırtına nedeniyle pistimiz açılmadı. Belli seviyenin altında kaldığımız için kayak sporuna uygun halde değil. Şuan açamıyoruz ama alternatif olarak restoran ve tesisimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu kadar kar yağışı aldık ama yoğun fırtınası beklemiyorduk. Meteorolojiden ulaştığımız bilgilere tekrardan yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Yoğun bir talep var ama maalesef pistimiz belli bir seviyeye ulaşmadığı için herhangi bir kayak sporuna uygun değil"

Tesis yetkilileri, vatandaşlardan gelen yoğun taleple birlikte meteorolojik gelişmeleri takip ettiklerini belirtiyor.

